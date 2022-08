Afvalkoers

Al na een ronde was er een valpartij waarbij ook De Zoete betrokken was. Gelukkig kon ze zonder na een korte neutralisatie weer op haar fiets stappen. Bij opnieuw een valpartij was dat anders.

Zware crash Paternoster

Paternoster viel samen met een aantal andere renners. Terwijl de andere renster een voor een op stonden bleef de Italiaanse angstvallig lang liggen. Een kwartier lang werd ze op de baan behandeld, terwijl privacyschermen om haar heen stonden. Uiteindelijk verliet ze de baan op een brancard.

De race kon echter nog steeds niet beginnen, wat de sfeer in het stadion gespannen maakte. Na een onderbreking van meer dan een half uur kon de race weer herstart worden.

Goud voor Kopecky

De Zoete maakte een sterke indruk en kwam nauwelijks in de problemen. Toen de Franse titelverdedigster Fortin afviel was een medaille zeker voor de Nederlandse. Nog langer in de wedstrijd blijven zat er niet voor haar in. Lotte Kopecky reed uiteindelijk naar het goud door in de laatste ronde Peiffer Georgi te kloppen.

EK Baan | Brons op afvalkoers voor Mylène de Zoete, Kopecky Europese kampioen

500 meter

Van der Peet bereikte als vijfde de finale van de 500 meter tijdrit. Ze zou zichzelf met een aantal tienden moeten verbeteren om voor de medailles mee te doen. Dat deed ze niet. Ze was vanavond zelfs iets langzamer dan vanochtend: 33.673 om 33.613. Doordat de Duitse Grabosch langzamer was dan vanochtend eindigde ze toch op een mooie vierde plek.

Ook Kyra Lamberink kwam in actie. De Nederlandse startster op de teamsprint eindigde op de zevende plek.

Hinze veel sneller

Veel sneller dan de rest van het veld was Emma Hinze. De Duitse is hard op weg om het goudhaantje van dit EK te worden. Ze eindigde met 32.668 ver voor de nummer twee Olena Starikova. Miriam Vece zorgde voor een Italiaanse medaille

