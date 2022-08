EK baan | Van Riessen toont spierballen onderweg naar bronzen medaille op sprint

Van Riessen kwam tijdens de Olympische Spelen van Tokyo 2020, ongeveer een jaar geleden, tijdens het onderdeel keirin zwaar ten val en werd met verschillende zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waarna ze een tijdlang moest herstellen.

Dat herstellen is gelukt en ze maakte haar rentree op de baan, maar die terugkeer wordt nu ook nog eens gekoppeld aan mooie prestaties. Wereldkampioen en veelwinnaar Emma Hinze was in de halve eindstrijd te sterk, maar in de strijd om het brons toonde de 35-jarige Van Riessen haar spierballen.

Eigen kracht

Tot twee keer toe probeerde de Duitse Friedrich de Nederlandse te passeren en tot twee keer toe werd de deur zonder pardon dicht gegooid. Van Riessen won in 2015 al eens EK-goud op de teamsprint en voegt nu een individuele medaille aan haar palmares toe.

Het meeste succes boekte oud-schaatsster Van Riessen in het verleden op de teamsprint en de keirin, maar ze toont tijdens dit Europees kampioenschap in München aan het ook op eigen kracht te kunnen.

