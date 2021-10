Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Hetty van der Wouw stelden het goud in Grenchen op indrukwekkende wijze veilig door in de finale – tegen het misschien wel favoriete Duitsland – het tweede wereldrecord van de dag neer te zetten. De mondiale toptijd werd aangescherpt tot 46.551.

Daar hadden de Duitse vrouwen geen antwoord op, daar moest iedereen uit Europa het antwoord op schuldig blijven. En dus was dit wereldrecord niet alleen goed voor een notering in de boeken, maar stond er ook een gouden plak plus een kampioenstrui tegenover.

Goede timing kun je de sprintsters bepaald niet ontzeggen. Het nieuwe wereldrecord was zo’n twee tienden sneller dan het oude wereldrecord, dat slechts een paar uurtjes heeft gestaan. Braspennincx, Lamberink en Van der Wouw doken alweer onder hun eigen tijd en vormen een onverslaanbaar trio.

