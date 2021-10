De baan in het Zwitserse Grenchen ligt niet bepaald op zeeniveau, maar van een baan op hoogte is ook weer geen sprake. Had Hoogland – eerder Europees kampioen in 2015 en 2017 – precies dezelfde inspanning geleverd in optimale omstandigheden, dan was het wereldrecord waarschijnlijk scherper gesteld. Momenteel bedraagt de toptijd 56.303

De beloning bestond dit keer uit een krappe Europese kampioenstrui en een gouden medaille, die hij zelf uit het plastic moest halen. Het was alsof de frisse Hoogland binnen de kortste keren nog wel een kilometer kon fietsen, terwijl regerend wereldkampioen Ligtlee echt eventjes nodig had om bij te komen in de eerste fase van herstel.

Het was voor Hoogland na de teamsprint alweer de tweede gouden plak en de derde voor Nederland in totaal, aangezien ook de vrouwen de sterkste waren op de teamsprint. Overigens maakte Ligtlee deel uit van het gouden trio teamsprinters, al reed hij slechts de kwalificaties en niet de beslissende run.

Europese Kampioenschappen EK baan | ‘Machine’ Hoogland knalt in toptijd naar goud op de kilometer 2 UUR GELEDEN

WAAR KIJK JE?

Je kunt het gehele EK baanwielrennen terecht bij Eurosport en het evenement is zelfs geheel reclamevrij te zien op discovery+ . Het deskundige commentaar wordt van 5 tot en met 9 oktober verzorgd door Jan Hermsen en Nick Stöpler. De uitzending begint iedere dag om 18:00 uur en je hoeft geen finale of medaille te missen!

Liefhebbers van baanwielrennen komen de komende tijd sowieso volop aan hun trekken, want na het EK volgt later deze maand uiteraard het WK en tenslotte beleeft de nieuwe UCI Track Champions League zijn première.

Europese Kampioenschappen EK baan | Teamsprinters krijgen goud door Frankrijk in schoot geworpen GISTEREN OM 19:46