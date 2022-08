EK baan | Braspennincx, Lamberink en Van der Wouw in finale teamsprint maatje te klein

Waar de mannen erin slaagde om hun zoveelste gouden plak in de wacht te slepen, was dit even eerder niet weggelegd voor de vrouwen. De oranje vrouwen moesten het dan ook opnemen tegen een supertrio.

Het is geen schande dat genoegen moest worden genomen met zilver. Helemaal onverwacht kwam het ook niet, aangezien wereldkampioen Duitsland zich onderweg naar de eindstrijd al de sterkste en snelste had getoond.

Die verhoudingen bleef in de finale ongewijzigd, wat duidelijk bleek toen Lea Sophie Friedrich het voorbereidende werk afmaakte dat was verricht door haar ploeggenoten.

