EK baan | Van den Berg, Lavreysen en Hoogland pakken nog maar eens goud op teamsprint

Van den Berg, Lavreysen en Hoogland mochten op basis van de snelste tijd naar de finale. Als er geen gekke dingen gebeuren, weet je dat Nederland wint en dat is precies hoe het ging. Er gebeurden inderdaad geen gekke dingen en het goud was voor oranje.

Frankrijk had de perfecte race nodig om kans te maken, maar al tijdens de eerste meters bleek dat dit niet ging lukken. Niet voor het eerst dit toernooi werd de start verprutst en daarmee was het verschil al gemaakt.

Ad

Het gaat veel te ver om te zeggen dat het Nederlandse trio op halve kracht won, maar al te diep hoefde het zeker niet te gaan. Daarmee zit het toernooi voor de Nederlandse kanonnen er gelijk op. De teamsprint is het enige onderdeel waarop de baan wordt betreden.

Europese Kampioenschappen EK baan | Braspennincx, Lamberink en Van der Wouw in finale teamsprint maatje te klein 18 UUR GELEDEN

Geen risico met oog op WK

Lavreysen en Hoogland vinden het namelijk te risicovol om zich in het strijdgewoel te mengen op de korte baan in München. De baan meet slechts 200 in plaats van de vertrouwde 250 meter en dat verhoogt het risico op ongelukken dusdanig dat Lavreysen en Hoogland dit het niet waard vinden.

Er komt in oktober 2022 in Saint Quentin en Yvelines immers ook nog een WK aan. Het WK wordt georganiseerd op de olympische baan van Parijs 2024.

WAAR KIJK JE?

Het Europees kampioenschap baanwielrennen is van donderdag 11 augustus tot en met dinsdag 16 augustus. Het hele EK in München is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+

Europese Kampioenschappen EK baan | Braspennincx, Lamberink en Van der Wouw in finale teamsprint maatje te klein 18 UUR GELEDEN