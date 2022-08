Rustperiode

Nederland is al jaren een grootmacht op de baan. Vooral bij de sprintonderdelen zijn de mannen een garantie voor goud. Het is dit jaar dan ook des te opvallender de regerend olympisch-, wereld- en Europees kampioen, Harrie Lavreysen, niet aan de start zal verschijnen van de individuele onderdelen. Ook Jeffrey Hoogland slaat de individuele onderdelen over. Vanuit de KNWU werd gecommuniceerd dat het belangrijk was voor de renners om rust te pakken na het hectische olympische jaar. In een interview met de NOS gaf Lavreysen zelf nog iets meer uitleg bij deze keuze: "Baanwielrennen is bijna altijd op een 250-meterbaan. Nu bij de EK is er voor ons een pop-upbaan gebouwd, omdat ze per se het baanwielrennen ook in München wilden hebben. En dat is een 200-meterbaan, 50 meter korter dan normaal." En die 50 meter maakt een groot verschil.

Ad

"Ik had graag m'n Europese sprinttitel verdedigd, maar de kans op valpartijen is iets groter. Het is natuurlijk een krappere bocht, we kunnen niet de topsnelheden halen die we normaal halen." In principe is het dus een andere discipline geworden. "De sprint- en keirinritten gaan er anders uitzien. Ze zullen vanaf de start wegsprinten, de tactiek kan eigenlijk helemaal overboord. Er is bijna niet in te halen op zo'n krappe baan."

Baanwielrennen EK Baan | Hoogland en Lavreysen niet in actie op sprint - “Ook rust is onderdeel ontwikkeling” 04/08/2022 OM 08:28

Het hoofddoel van Lavreysen en Hoogland is het wereldkampioenschap in Parijs later dit jaar. Dit is wel een 250-meterbaan. Sterker nog, dit is de olympische baan van Parijs 2024. Een generale repetitie. Wel komen de heren in actie op de teamsprint. "We moeten als land van start gaan, anders mogen we niet aan de WK meedoen"

Het ontbreken van Lavreysen en Hoogland zorgt voor ruimte voor talentontwikkeling. Tijmen van Loon is de renner die nu zijn kans mag grijpen op de individuele sprintonderdelen.

Favorieten

Vanwege de kortere baan is het bij de sprintonderdelen lastig om de favorieten aan te wijzen. Bij de teamsprint van de heren is de verwachting toch wel dat ze de Europese titel mee naar huis nemen. Ook is het interessant wat we kunnen verwachten Shanna Braspennincx op de Keirin. De Nederlandse is de olympische kampioene op dit spectaculaire onderdeel. Tijdens de vierde ronde van de Track Champions League wist Roy Eefting de scratch te winnen. Een tactisch steekspel waar Eefting dus zeker in de gaten gehouden moet worden.

Selectie

In totaal bestaat de baanselectie uit 20 renners. 10 mannen en 11 vrouwen.

Onderdeel Mannen Vrouwen Teamsprint Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw, Shanne Braspennincx Sprint Tijmen van Loon Laurine van Riessen, Hetty van de Wouw Keirin Tijmen van Loon Laurine van Riessen, Steffie van der Peet 500 meter n.v.t. Kyra Lamberink, Steffie van der Peet Scratch Roy Eefting Maike van der Duin Puntenkoers Vincent Hoppezak Lonneke Uneken Afvalkoers Yoeri Havik Mylène de Zoete Omnium Philip Heijnen Maike van der Duin Madison Jan-Willem van Schip, Yoeri Havik Lonneke Uneken, Marit Raaijmakers Individuele Achtervolging Brian Megens Daniek Hengeveld Teamachtervolging n.v.t. Mylène de Zoete, Amber van der Hulst, Daniek Hengeveld, Lonneke Uneken

Programma

Het Europees kampioenschap baanwielrennen is van donderdag 11 augustus tot en met dinsdag 16 augustus. De middag- en ochtendsessies bestaan voornamelijk uit kwalificaties en in de avond gaat het om de punten en medailles. Hier vind je het uitgebreide programma. Er wordt niet alleen op de baan gefietst deze weken. Ook op de weg, de mountainbike of de BMX komen er vele Nederlanders in actie!

Waar kijk je?

Het Europese kampioenschap baanwielrennen is van donderdag 11 augustus tot en met dinsdag 16 augustus. Het hele EK in München is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+

Baanwielrennen UCITCL | Berlijn en Saint-Quentin-en-Yvelines nieuw op de kalender, afsluiting opnieuw in Londen 17/06/2022 OM 06:49