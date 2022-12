Volgens Bobbie Traksel zal de nederlaag van Lavreysen hard zijn aangekomen: "Of dit een gevoelige tik was, daar hoef je toch net zo lang over na te denken als vooraf op de vraag wie het sprintklassement zou winnen in de Track Champions League. Dan zeg je toch meteen Lavreysen. Is het teleurstellend? Ja."

Het ontbreken van begeleiding maakt het er volgens Traksel niet makkelijker op: "Die jongen heeft geen coach. Wie moet hem nu ondersteunen in deze nederlaag? In de eerste nederlaag in ik weet niet hoeveel jaar. Zelfs met ganzenborden won hij elke keer. Je zag hem bij die huldiging staan kijken: "Oh, ziet dat er zo uit vanaf deze afstand? Ik stond daar altijd bovenop het feestje te vieren en met champagne te spuiten." Het zag er zo slecht uit."

Moet er een jaknikker komen?

Volgens Traksel is het probleem binnen de sprintploeg niet opgelost nu Wolff ontslagen is: "De samenwerking tussen René Wolff en de grote mannen werkte gewoon niet. Dat was een mismatch vanaf het begin. Nu is hij weg en wie wordt het nu? We zoeken een jaknikker, dus als jullie er nog één weten?"

Jan Hermsen ziet echter ook positieve kanten aan de mislukte Track Champions League: "Het enige voordeel van deze nederlaag is dat de KNWU nu kan zeggen: "Jullie kunnen het niet alleen". Ze hebben in de coronatijd heel veel alleen met schema's gewerkt en mocht de trainer er niet vaak zijn. Het zijn natuurlijk heel zelfstandige jongens. Het zijn grote mannen die olympisch kampioen en wereldkampioen worden."

"Zoek dan maar eens een trainer die zegt: "Harrie, vanaf maandag moet je die sprint zo rijden". Dan zegt Harrie ook: "Prima joh, ik heb hier twee gouden medailles liggen". Hij staat echt wel open voor kritiek, maar hij is daar minder gevoelig voor. Ze zijn echt heel zelfstandig geworden. Ik denk dat Wolff misschien te veel met een gestrekt been erin is gegaan. Je merkte dat er sowieso weinig liefde was. De vrouwen hebben wel stappen gemaakt, maar ook daar rommelt het", aldus Hermsen.

Oog voor de toekomst

Volgens Traksel is Wolff dan ook niet voor alle renners een slechte coach geweest: "Die vrouwen hebben een gigantische stap gezet, maar welke vrouwen? De jonge vrouwen die je nog wat kan leren. Daar is René Wolff mee bezig geweest. Hij is met die jonge meiden en gasten op pad geweest."

"Alleen die grote mannen en vrouwen hebben een probleem. Van Riessen mocht niet naar het WK, want ze had een foutje gemaakt bij de Bike-off. Zo werkt het. Alleen als je het er niet mee eens bent, dan moet de bondscoach weg", zo vindt de oud-wielrenner.

Volgens Jan Hermsen is dit een uitgelezen mogelijkheid voor een reality-check: "Wat dat betreft is die nederlaag wel fijn natuurlijk. Als je nu met twee vingers in de neus de Champions League had gewonnen en Braspenninckx en Van Riessen waren 1 en 2 geworden. Dan hadden ze kunnen zeggen: "Wij kunnen het prima zelf. We hebben een jaknikker nodig."

"Ik weet niet of Hugo Haak een jaknikker is, maar hij was wel one of the guys. Hij stopte met sprinten en stapte meteen in als bondscoach en kon goed met die jongens samenwerken. Ik twijfel ook wel een beetje, want ik denk ook dat die jongens een hele hoop zelf kunnen, maar dat het nu even tegenzit. Ik heb ook werkelijk waar geen idee welke trainer nu moet komen", aldus een twijfelende Hermsen.

Paniek bij KNWU?

De commentator denkt dat organisatie het belangrijkste is: "Je moet vooral iemand hebben die de structuur neer kan zetten. Je moet als bond ook niet zeggen: "Die sprinters vinden Wolff een vervelend mannetje. We hebben hem gekozen. Jullie hebben met zijn allen ja gezegd. Toen had je de kans om iets te zeggen, maar tot Parijs gaan we door met René Wolff." Je moet hem toch de tijd gunnen. Ze hebben toch ook als volwassen jongens deze bondscoach aangenomen?"

Traksel maakt zich echter zorgen over de toekomst als een dergelijke trainer aangesteld wordt: "Ik ben het volledig eens dat de grote mannen iemand met structuur nodig hebben. Het grootste probleem is dat door een jaknikker aan te stellen het gat achter de grote mannen alleen maar groter wordt. Wij hebben een René Wolff nodig die de nieuwe Harrie Lavreysens en Yoeri Haviks op poten zet. Zet die jaknikker lekker bij de grote mannen en hopelijk is dit het juiste moment en dat te doen, maar ik denk dat er paniek is hoor bij de KNWU."

