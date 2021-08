Het lukte Lambie om de vier kilometer individuele achtervolging te voltooien in 3:59.30. Er waren UCI-officials ter plaatse die hun akkoord gaven, maar er moet nog een en ander bezegeld worden op het hoofdkwartier voordat het nieuwe wereldrecord definitief in de boeken wordt bijgeschreven.

Dat blijft nog even spannend, maar de prestatie van de dertigjarige Lambie mag er absoluut zijn. Hij deed zijn gooi naar een nieuw wereldrecord op de wielerbaan van Aguascalientes. Die geliefde baan is gelegen op 1800 meter hoogte, in Mexico. Victor Campenaerts stelde hier begin 2019 het werelduurrecord scherper: 55,089 kilometer.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Mitchell pakt goud op sprint 08/08/2021 OM 13:22

Compleet verzuurd

Het oude record stond op naam van Filippo Ganna, die kwam tot een tijd van 4:01.934. Ganna zette dat record neer tijdens het WK in Berlijn, waarop Lambie genoegen moest nemen met zilver. Desondanks voelde Lambie dat er meer mogelijk was. Dat bleek, want hij scherpte zijn persoonlijk record met vier seconden aan.

De verzuring sloeg hevig toe. Zo hevig dat de nieuwe recordhouder van zijn fiets moest worden getild. Het duurde ook wel eventjes voordat Lambie een beetje hersteld was. Maar toen hij eenmaal weer op adem was, werd er snel een eerste foto met bewijs gemaakt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de UCI met de bevestiging van Lambie’s wereldrecord komt.

Tokyo 2020 | Italiaanse commentatoren door het lint voor Ganna

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Samenvatting omnium met bronzen Kirsten Wild 08/08/2021 OM 10:28