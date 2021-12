Lavreysen begon met veertien punten voorsprong aan de finale van de keirin, waarop hij het nog wel eens moeilijk heeft. Tijdens de eerste manche in Londen tikte Lavreysen als vierde aan. Dit keer schoot hij vanuit het achterveld snel naar voren om niet opgeslagen te komen zitten.

De Nederlander zat er inderdaad goed bij, maar moest zijn meerdere erkennen in het Duitse dubbelspel van Bötticher en Max Levy, die bezig is aan zijn laatste kunstje. Levy en Bötticher speelden het in de halve finale ook al handig. Het scheelt wellicht dat er straks op de sprint geen spelletjes gespeeld kunnen worden.

Fotofinish

Lavreysen ging tot zo’n beetje op de streep aan de leiding, maar de fotofinish maakte duidelijk dat de winst toch echt toekwam aan Bötticher. Niet voor niets noemde Lavreysen hem al vroeg in het toernooi zijn grote rivaal. De fotofinish maakte ook duidelijk dat Lavreysen drie punten moest inleveren.

Het goede nieuws is dat Lavreysen nog altijd elf punten voorsprong heeft en hij tot dusver op de sprint stukken dominanter is dan op de keirin. En hij hoeft niet eens te zegevieren om eindwinnaar te worden.

