Goed voorbeeld doet volgen, leg dat maar voor aan Wild en Eefting. Al dachten Iuri Leitao en de Britse thuisrijder Charlton hier in eerste instantie anders over. Zij probeerden omstebeurt te ontsnappen, maar slaagden niet in hun opzet. Precies toen Charlton begon te hopen dat het ging lukken, was hij zijn halve ronde voorsprong snel kwijt.

Eefting heeft daar verder vast geen boodschap aan. Hij trapte vol kracht op zijn pedalen en kwam sterk opzetten vanuit het middenveld. Zo sterk dat hij zo’n vier ronden voor het einde de koppositie pakte om die niet meer af te staan. Wat de rest ook probeerde, Eefting was niet meer te achterhalen en won.

Ad

Londen UCITCL Londen | “Ik ben blij, maar ook verdrietig” - Laatste woorden Kirsten Wild als renster 2 UUR GELEDEN

Valpartij

Een mooie prestatie! Misschien was het maar goed ook dat de 32-jarige Eefting op kop reed, want daardoor ontliep hij een nare valpartij. Klassementsleider Sebastian Mora voerde een actie uit die zijn leiderstrui onwaardig was. Hij stuurde naar binnen en bracht drie man ten val. Bizar genoeg brak het carbon voorwiel van Kazushige Kuboki hierbij in tweeën.

De jury was niet onder de indruk en deklasseerde Mora, waardoor de onderlinge strijd met Gavin Hoover om de eindsprint nog erg spannend belooft te worden. Wie weet kan Eefting in die strijd ook een woordje meespreken door te presteren op de afsluitende afvalkoers.

Londen UCITCL Londen | “Ik ben blij, maar ook verdrietig” - Laatste woorden Kirsten Wild als renster 2 UUR GELEDEN