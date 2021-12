UCITCL Londen | Hinze ondanks valpartij op keirin gewoon winnares na felle sprint

Hinze wint eigenlijk altijd van Friedrich zoals Harrie Lavreysen vrijwel altijd van Jeffrey Hoogland wint. De vuistregel blijkt ook in een beschadigd pak op te gaan, want de valpartij op de keirin was niet zonder gevolgen.

Hinze schoof over het hout en beschadigde behalve haar pak ook haar elleboog en heup. De renster had echt eventjes nodig om te herstellen, zo bleek toen de andere onderdelen werden afgewerkt. En toch moest de wel fitte Friedrich haar meerdere erkennen.

Duits onderonsje

Friedrich probeerde het wel, het liefst had ze buitenom haar rivale gepakt, maar Hinze wist genoeg snelheid te ontwikkelen en ving haar tegenstandster ook slim op. Daarna is het voorlopig eind goed, al goed voor Hinze, die ook zaterdag tijdens de grote finale mag starten in de leiderstrui.

Het is en blijft echter spannend en dat is richting de ontknoping alleen maar mooi.

