Het was dan ook geen sprint waarmee de Imhof de winst veiligstelde. Nee, hij ging er drie ronden voor het einde vandoor toen de renners in het peloton net een beetje naar elkaar zaten te loeren. Roy Eefting zag het gebeuren, maar had de pech dat Imhof van bovenaf wat meer snelheid kon meenemen en gevlogen was.

Imhof staat te boek als een hardrijder pur sang en liet zien waarom. Hij kon het zich zelfs veroorloven om juichend en achterom kijkend over de streep te rollen, terwijl achter hem nog werd gevochten om plaats twee.

Ad

Londen UCITCL Londen | Hinze ondanks valpartij op keirin gewoon winnares na felle sprint EEN UUR GELEDEN

In de strijd om het algemeen klassement deed Mora behoorlijk goede zaken ten opzichte van Strong, die het middenveld niet wist te ontstijgen.

Londen UCITCL Londen | Lavreysen blijkt met vierde plaats op keirin toch niet onverslaanbaar EEN UUR GELEDEN