Lavreysen had misschien een beetje pech bij de loting, omdat hij in het laatste wiel werd geplaatst. Het was dus zaak om in korte tijd naar voren op te stomen, maar dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Niet alleen vanwege het melkzuur in de benen, ook vanwege de verdedigende acties van enkele andere deelnemers. Ook Bötticher ving Lavreysen goed op, voordat hij de turbo openschroefde. Bötticher ging door richting koppositie, Lavreysen moest nog een tweede keer uitwijken.

Beetje spannend

Terwijl Bötticher na Mallorca zijn tweede overwinning op de keirin vierde, kwam Lavreysen als vierde over de streep.

Daardoor wordt het weer een beetje spannend in de algemene rangschikking, al moet Lareysen zaterdag tijdens de grote finale een slechte dag hebben voordat hij veertien punten inlevert.

