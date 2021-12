Het grote voordeel voor klassementsleider Lavreysen is dat hij tot drie keer toe een andere opponent trof in de finale. Aangezien hij ook nog eens tot drie keer toe won, nam hij op die manier afstand van de concurrentie.

Afstand nemen van Bötticher was er alleen niet bij. De Duitser maakte er een spannende, tactische sprint van en dwong Lavreysen tot het uiterste. Waar hij Mikhail Iakovlev duidelijk terugverwees en vorige week Nicholas Paul vrij soepeltjes terughaalde, moest Lavreysen tegen de Duitser een goed getimede jump plaatsen om te winnen.

Laatste jump

Dat lukte op basis van een gemiddelde snelheid van 70,2 kilometer per uur, waardoor Lavreysen nog maar eens een puntje uitliep in de strijd om winst in het Sprint klassement. Het ziet er goed uit voor de Nederlandse veelvraat, maar met nog twee keirins plus een extra sprint te gaan is er nog altijd niets beslist.

Jeffrey Hoogland stond derde in datzelfde klassement, maar ontbreekt in Londen en speelt geen rol van betekenis meer. Hoogland moest in quarantaine nadat zijn vriendin Shanne Braspennincx positief had getest op corona.

