Het is niet zomaar dat Archibald medailles verzamelt op EK’s, WK’s, Olympische Spelen en ook maar blijft winnen tijdens de diverse manches van de UCI Track Champions League. Het lukte Wild een enkele keer om Archibald te verslaan, zoals ze op de scratch demonstreerde, maar de Britse herstelde de orde snel.

Hoe logisch het ook is om de naam van Archibald in te vullen als winnares… ze had het best zwaar. Wild en ook Annette Edmondson deden hun uiterste best om zelf voor glorie te gaan. Even leek dit ook te gaan lukken, voor zowel Edmondson als Wild maar uiteindelijk bleek Archibald het meeste over te hebben.

Archibald te goed

Archibald moest eerst alles geven om samen met Wild over te blijven en net toen je dacht dat Wild wellicht kon profiteren van de door de Britse opgeblazen eigen benen, gebeurde het tegenovergestelde. Net als in Litouwen knapte het elastiekje bij Wild en had de laatste ‘sprint’ meer weg van een ereronde voor Archibald.

Dankzij haar goede optredens in Londen pakte Wild vanavond net zoveel punten als tijdens de eerste twee manches bij elkaar opgeteld. De ongenaakbare en stabiele Archibald is echter buiten bereik, of er moet iets geks gebeuren.

