UCITCL | Terugkeer op de fiets hielp Laura Kenny door zware periode van haar leven

"Ik ben blij dat ik iets anders had om op terug te vallen, want ik weet niet hoe ik anders had kunnen voorkomen dat ik te veel nadacht over de dingen die mij dwarszaten", vertelde de vijfvoudig olympisch kampioen rondom de UCI Track Champions League op Mallorca.

"De buitenbaarmoederlijke zwangerschap was iets heel engs. Ik zei tegen Jason (haar man en tevens voormalig baanwielrenner red.) dat er iets goed mis was. Ik moest na de constatering dat ik zwanger was na een week terugkomen bij de dokter. Als ik daarop had gewacht, wie weet wat er dan was gebeurd. Mijn temperatuur schoot door het dak. Het enige dat de pijn wegnam, was liggen in een kokend heet bad. Uiteindelijk was ik heel erg ziek."

Stressvol

Nadat de dertigjarige Britse zich had gemeld bij de spoedeisende hulp werd binnen twee uur haar eileider verwijderd. Vanwege corona was ze daarna voornamelijk alleen in het ziekenhuis. "Het voelde alsof ik werd opgeslokt door de kamer. Ik wilde daar niet zijn en Jason mocht niet binnenkomen. Het was zo stressvol."

"Omdat ik daarvoor ook die miskraam had gehad, worstelde ik voor de eerste keer met mijn geestelijke gezondheid. Mijn lichaam had me in de steek gelaten, terwijl dat iets was waar ik een groot deel van mijn carrière altijd op kon vertrouwen. Het was zo moeilijk om te verwerken."

Bevrijding

Jason Kenny zag de problemen waarmee zijn vrouw worstelde en zei 'ga naar buiten om te fietsen en kijk gewoon wat er met je gebeurt'. En zo zat ze een week na de operatie alweer op de fiets. "Ik zou elke olympische medaille inleveren om de kinderen wel te hebben gekregen. Die gedachte ging constant door mijn hoofd. Het fietsen voelde voor mij een bevrijding. Gedurende die twee uur viel mijn hoofd uit. Ik was niet constant aan het denken."

Het wielrennen gaf Kenny ook een doel. Helemaal toen ze ook weer contact had gehad met de Britse ploeg. "Ik realiseerde mij dat ik nog steeds heel erg van mijn fiets houd. Vanaf dat moment begon het echte verwerkingsproces. Ik had niet meer 200 gedachten in mijn hoofd, maar slechts een paar. Het zorgde ervoor dat Jason en ik ook goed konden praten over wat ons was overkomen. Vanaf dat moment werd alles duidelijker."

