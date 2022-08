EK Baan | Talent van Loon eenvoudig door op sprint, ook Lamberink en van der Peet naar finales

Het sprinttoernooi begint met tijdrit van 200 meter met een vliegende start. Toen van Loon in actie kwam, dook hij ver onder de snelste tijd van dat moment. Vele renners na hem beten zich stuk op de tijd van de 21-jarige Nederlander die een gemiddelde snelheid van boven de 74 kilometer per uur bereikte.

Uiteindelijk doken slechts vier mannen onder zijn tijd, waardoor hij als vijfde doorgaat naar de achtste finales die vandaag in de avondsessie verreden worden. Jack Carlin was in de kwalificatie het snelst.

500 meter

Op de niet-olympische 500 meter tijdrit kwamen Kyra Lamberink en Steffie van der Peet in actie. Beide vrouwen wonnen gisteren nog zilver op de teamsprint. Op de 500 meter uit staande start ging het iets lastiger. Lamberink eindigde als achtste en kwalificeerde zich zo als laatste vrouw voor de finale in het avondprogramma. Van der Peet kwalificeerde zich als vijfde.

Emma Hinze was de snelste op de korte tijdrit. Ze zette de nummer twee, Olena Starikova op 0.765 seconden.

