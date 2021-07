Wat: Baanwielrennen mannen

Waar: Izu Velodrome

Wanneer: Maandag 2 augustus t/m zondag 8 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

discovery+ sport Nederlandse deelnemers: Roy van den Berg (teamsprint), Matthijs Büchli (kerin, teamsprint), Yoeri Havik (madison), Jeffrey Hoogland (sprint, team sprint), Harrie Lavreysen (keirin, sprint, teamsprint), Jan Willem van Schip (madison, omnium)

Favorieten: Matthijs Büchli, Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen

Hoe verging het de baanwielrenners in Rio?

De Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro van vijf jaar geleden waren voor de Nederlandse baanwielrenners niet per se een doorslaand succes. Alleen Matthijs Büchli wist op de keirin het zilver in de wacht te slepen en bij de vrouwen won Elis Ligtlee verrassend de gouden medaille. Zij heeft haar carrière in 2018 beëindigd en is er in Tokio dus niet bij. Jan Willem van Schip, Matthijs Büchli en Jeffrey Hoogland zijn de enige drie mannelijke renners die overgebleven zijn van TeamNL die ook naar Rio gingen.

Tokio 2020 OLYMPISCHE SPELEN TOKYO 2020 | Laatste kans op Olympisch succes voor Kirsten Wild 17 UUR GELEDEN

Matthijs Büchli pakt het Olympische zilver in Rio, vlak achter de Brit Jason Kenny Foto: Getty Images

Onderdelen

Onze Nederlandse toppers komen in actie op een aantal verschillende onderdelen. Hieronder leggen we uit wat elk onderdeel inhoudt.

Sprint

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen doen mee op de sprint, een onderdeel waarbij twee renners tegen elkaar de strijd aangaan op een parcours van een kilometer lang. De sprint staat vooral bekend om de beruchte 'surplace,' waarbij een renner stilstaand op de fiets balanceert om zo de leiding aan de ander op te dringen. In het verleden kon de surplace in sommige gevallen meer dan een half uur duren en om dat te voorkomen is de regel veranderd. Als je nu te lang stilstaat kan de wedstrijd geannuleerd worden of wordt de race herstart. Lavreysen is de laatste twee jaar wereldkampioen op dit onderdeel. De renner uit Luykgestel versloeg zowel in 2019 als 2020 landgenoot Jeffrey Hoogland in de finale.

Keirin

Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen komen voor Nederland uit op de keirin. Tijdens de keirin starten de renners achter een 'derny,' een motorfiets die langzaam de snelheid opvoert en waar de renners achter moeten blijven. Een keirinwedstrijd is in totaal twee kilometer lang, waarvan de derny tijdens de eerste anderhalve kilometer voorop rijdt en het tempo bepaalt. Als de derny de baan verlaat, zo'n 500 meter voor het einde, moet er gesprint worden voor de overwinning. Matthijs Büchli won vijf jaar geleden in Rio het olympisch zilver op dit onderdeel, en Harrie Lavreysen werd vorig jaar in Berlijn wereldkampioen op de keirin.

Harrie Lavreysen verovert het goud tijdens het WK in Berlijn Foto: Getty Images

Teamsprint

Ondanks dat de naam teamsprint misschien doet vermoeden dat de renners moeten sprinten, is dat niet het geval. Bij de teamsprint rijdt een team van drie mannen een tijdrit over drie rondjes.

Omnium

Jan-Willem van Schip komt voor Nederland uit op het omnium. Het omnium tijdens de Spelen is een combinatieklassement, bestaande uit vier onderdelen dat over meerdere dagen wordt verreden.

De scratch, het eerste onderdeel van het omnium, is een race waar een groot aantal renners vijftien kilometer rijdt en de winnaar degene is die na die vijftien kilometer als eerst over de streep komt.

De tempokoers, het tweede onderdeel van het omnium, wordt verreden over tien kilometer, waarbij de winnaar van de tussentijdse sprints punten krijgt. Renners bij de tempokoers verdienen twintig punten als ze het gehele veld lappen. De renner met de meeste punten na tien kilometer wint de wedstrijd.

Als derde is er de afvalkoers, waarbij na elke twee rondes telkens de laatste renner die over de streep komt wordt geëlimineerd. De duur van de afvalkoers hangt af van het aantal deelnemers.

Het laatste onderdeel van het omnium is de puntenkoers, die vergelijkbaar is met de tempokoers. Hier rijden de mannen echter geen tien, maar 40 kilometer en zijn er elke tien rondes punten te verdienen bij de sprint. Ook kunnen renners twintig punten verdienen als ze de rest van het veld lappen. De renner met de meeste punten aan het einde van de wedstrijd wint.

Per onderdeel verdient een renner punten, en de renner die na alle onderdelen de meeste punten bij elkaar heeft verzameld, wint uiteindelijk het omnium.

Madison

De madison, ook wel koppelkoers genoemd, is een nieuw olympisch onderdeel. De madison is vernoemd naar de Madison Square Garden waar deze wedstrijd voor het eerst werd gehouden. Teams van twee renners proberen, door elkaar af te wisselen, ronden voorsprong te nemen op de concurrentie. Het team dat de meeste ronden heeft afgelegd, wint. Bij een gelijk aantal ronden geeft het behaalde aantal punten tijdens de tussensprints de doorslag.

Kans op medailles

De Nederlandse baanwielrenners behoren tot de internationale top. Zo zijn Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen al jaren elkaars grootste concurrent op de sprint en veroverde Matthijs Büchli in Rio het olympisch zilver op de keirin, de discipline waarin Lavreysen op dit moment de regerend wereldkampioen is. Deze drie kanonnen doen naast de sprint en de keirin ook nog samen met Roy van den Berg mee op de teamsprint, waarin het Nederlandse team ook zeer succesvol is. Zo veroverden Van den Berg, Lavreysen en Hoogland tijdens de WK in Berlijn op overtuigende wijze het goud en vestigden zij ook een nieuw wereldrecord.

WK Baan | Goud in ongelofelijk wereldrecord Nederlandse sprintploeg

WAAR KIJK JE?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen van begin tot eind live uit. Neem een abonnement op discovery+ sport en geniet dankzij meerdere live-streams non-stop en zonder reclame rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af.

Een abonnement op discovery+ sport (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.

Baanwielrennen WK Baan | Lavreysen klopt Hoogland in verwachte sprintfinale 01/03/2020 OM 15:56