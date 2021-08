In de race nam Braspennincx met twee ronden te gaan brutaal de leiding. Net als in haar halve finale kon geen enkele rijdster het wiel houden van de dertigjarige atlete. De 21-jarige Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews kwam als tweede over de finish. De Canadese Lauriane Genest eindigde als derde.

Halve finale

De overmacht van Braspennicx kondigde zich al aan in de halve eindstrijd. De in België geboren rijdster was met afstand de sterkste in haar sterk bezette halve finale. Ze verschalkte onder meer wereldkampioene Emma Hinze uit Duitsland.

Meer dan twee tiende van een seconde achter de Nederlandse eindigden de Canadezen Kelsey Mitchell en Lauriane Genest als tweede en derde. Deze rijdsters mochten net als Braspennicx de finale rijden. Naast twee Canadezen is nog een land met twee rijders vertegenwoordigd in de finale. Oekraïne heeft twee atleten die zich wisten te kwalificeren.

In Rio werd dit onderdeel gewonnen door de Apeldoornse Elis Ligtlee.

Kwartfinale

Eerder plaatste Braspennincx zich knap voor de halve finale. Van de zes vrouwen in de baan kwalificeerden de vier snelsten zich voor de halve finale. Met een ronde te gaan moest de 30-jarige wielrenster van ver komen. Met een snelle laatste ronde passeerde ze echter het complete veld en kwam als eerste over de finish.

Het keirintoernooi van Laurinne van Riessen verliep minder fortuinlijk. Ze botste tegen haar tegenstander en kwam hard ten val. Van Riessen verliet de baan in een brancard. Ze is bij bewust zijn, maar is wel naar het ziekenhuis gebracht.

