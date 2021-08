Hartinfarct

De Nederlandse baanselectie werd in juli 2015 tijdens een trainingsstage in het Amerikaanse Colorado opgeschrikt door Shanne Braspennincx die in het ziekenhuis belandde. Na een trainingswedstrijd kreeg ze pijn op de borst en was ze heel benauwd. In het ziekenhuis kreeg ze te horen dat ze een hartinfarct had. Ze werd gedotterd en er is een stent geplaatst.

Na terugkomst in Nederland bleek dat er bij de operatie complicaties waren opgetreden en dat er een nieuwe ingreep nodig was. De Spelen in Rio leken voor Braspennincx verder weg dan ooit en gevreesd werd dat ze niet meer op hoog niveau zou kunnen fietsen.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | "Dit is onwerkelijk" - Shanne Braspennincx in gesprek met Bradley Wiggins 3 UUR GELEDEN

De inmiddels 30-jarige renster kreeg een sprankje hoop nadat cardiologisch onderzoek uitwees dat het infarct niet te maken had met haar topsportcarriere. Haar infarct werd veroorzaakt door een genetische afwijking en ze kon haar training weer oppakken.

Braspennnincx was het jaar goed begonnen. In 2015 won ze een zilveren medaille in de keirin op het wereldkampioenschap. Samen met Elis Ligtlee zou ze in Rio grote kans op een medaille maken in de teamsprint.

Teruggevochten

Na haar infarct vocht de in het Belgische Turnhout geboren atlete zich terug. Ze ging mee naar Rio, maar was daar slechts reserve. Oud-schaatser Laurinne van Riessen had haar plekje in de teamsprint ingenomen. Op haar favoriete onderdeel keirin werd ze ook gepasseerd ten faveure van Van Riessen.

Vanaf 2017 kwam ze weer voor het Nederlandse team op wereldkampioenschappen uit. Een individuele medaille zoals in 2015 zat er niet meer in, maar in 2018 won ze op het WK in Apeldoorn zilver op de teamsprint.

Braspennincx ging niet als favoriet naar Tokio, maar haar optreden op de teamsprint met Van Riessen bood vertrouwen. Met een Nederlands records belandde de Nederlandse ploeg net buiten de medailles op de vierde plek.

Keirintoernooi

Braspennincx begon haar toernooi niet goed. In haar voorronde eindigde ze op de derde plaats en moest proberen via de herkansingen de kwartfinales te bereiken. Vanaf de herkansingen begon de renster op stoom te komen. In elke ronde tot de finale wist ze met een krachtige laatste ronde als eerste over de finish te komen.

Ook in de finale was Braspennincx ijzersterk. Met het klinken van de bel kwam ze aan de leiding en niemand was sterk genoeg om haar in te halen. Haar race leek op die van Elis Ligtlee in 2016. Ook zij begon haar sprint van kop af aan en niemand kon haar bijbenen.

Na haar race kon de kersvers olympisch kampioene nauwelijks geloven wat er net was gebeurd. "Het is ongelooflijk, het moet eerst even bezinken denk ik." Ook gaf ze aan dat de goede sfeer in het team erg belangrijk voor haar is. "In ons team geldt echt één voor allen, allen voor één. De sfeer is ongelooflijk goed, dit geeft ons energie"

De race werd met argusogen bekeken door de vriend van Shanne Braspennincx. Olympisch kampioen Jeffrey Hoogland en Braspennincx hebben al jarenlang een relatie en wonen samen. Vanaf het middenterrein moedigde Hoogland zijn vriendin aan en was na de overwinning in de zevende hemel.

Tokyo 2020 | Jeffrey Hoogland uit zijn dak voor Shanne Braspennincx

Het paar Hoogland-Braspennincx maakt nog volop kans op meer medailles. Hoogland staat in de halve finale van het sprinttoernooi en Braspennincx komt ook nog in actie op de individuele sprint.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | "Dit is onwerkelijk" - Shanne Braspennincx in gesprek met Bradley Wiggins 3 UUR GELEDEN