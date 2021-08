Voor Harrie Lavreysen zijn de Olympische Spelen al een daverend succes. Hij won goud op de teamsprint en op de individuele sprint. Lavreysen is duidelijk in topvorm en begint morgen aan het Keirintoernooi met als doel om een derde gouden medaille aan zijn collectie toe te voegen. Lavreysen geldt als absulute topfavoriet voor de Keirin.

Matthijs Büchli moet meer als outsider worden gezien. Vijf jaar geleden won Büchli nog zilver op dit onderdeel en dus weten we dat er van alles mogelijk is voor hem. In dit sterke deelnemersveld zijn er echter zo veel kanshebbers, dat een podiumplek voor iedereen een bijzonder lastige opgave is. Daarnaast moeten we afwachten hoe het met Büchli gaat. Zijn vriendin Laurine Van Riessen ligt in een Japans ziekenhuis, nadat zij eerder dit baanwielrentoernooi hard onderuit ging op ditzelfde onderdeel voor de vrouwen.

De medailles worden morgen nog niet verdeeld. De Mannen hoeven zich enkel te plaatsen voor de kwartfinale. De rest van het toernooi wordt op zondag 8 augustus afgewerkt, de slotdag van de Olympische Spelen.

