Hoogland kwam uit tegen voormalig wereldkampioen op de keirin Azizulhasni Awang. De Maleisiër wist zich via twee herkansingen te plaatsen voor de achtste finales. Kersvers olympisch kampioen Hoogland kwam met twee ronde te gaan onder de Maleisiër door en gaf daarna zijn voorsprong niet meer uit handen.

Ook Harrie Lavreysen had geen tegenstander aan zijn Maleisische tegenstander. De wereldkampioen sprint van 2019 en 2020 wist Muhammed Sahrom met een zeer snelle rit te verschalken. Lavreysen kwam in zijn rit geen enkele keer in de problemen.

De kwartfinales zijn vanaf 09:45 uur te bekijken.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Livestream: Dag 3 van het baanwielrennen met os de Keirin en het Omnium

Omnium

Jan Willem van Schip is goed begonnen aan zijn omniumtoernooi. In het eerste onderdeel scratch kwam hij, nadat hij met vijf anderen een ronde voorsprong pakte, als derde over de finish. De Brit Matthew Walls kwam als eerste over de finish. Fransman Benjamin Thomas eindigde als tweede. Concurrenten van Van Schip Roger Kluge en Elia Viviani finishten de race als twaalfde en dertiende en verliezen daarmee kostbare punten. Later vandaag staan nog de temporace, de afvalkoers en de puntenkoers op het programma.



Tokio 2020 Baanwielrennen - Tokio 2020 - Olympische hoogtepunten