Als ploeggenoten gun je elkaar alles, als rivalen geen milimeter. Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland trainen samen naar nieuwe hoogtes om het vervolgens in de wedstrijden uit te maken wie de beste is. Op de trainingen is het stuivertje wisselen, in de finales is het Harrie Lavreysen die aan het langste eind trekt.

Sinds 2018 zijn de Nederlandse sprinters de maatstaaf van het internationale baanwielrennen. Elk velodrome waar de Nederlandse sprintploeg binnenloop is de rolverdeling direct duidelijk. Met speels gemak eisen ze de medailles op. Sinds 2018 rijdt de Nederlandse sprintploeg in de regenboogtrui. Vanaf het wereldkampioenschap in 2019 rijdt Lavreysen rond als wereldkampioen. Zowel de finale van 2019 in Polen en van 2020 in Berlijn waren tussen de twee vrienden, de trainingsmaatjes. Steeds lukte het Hoogland niet om de overwinning naar zich toe te trekken.

Harrie Lavreysen verslaat Hoogland in twee heats en wordt daarmee wereldkampioen sprint Foto: Getty Images

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Lavreysen ontvangt gouden medaille 2 UUR GELEDEN

In Polen was Lavreysen simpelweg te sterk. Met de stelste tijd in de kwalifcaties en slechts twee heats in de finale moest Hoogland zich neerleggen bij het resultaat. Een jaar later in Berlijn is het Hoogland die zich als snelste kwalificeert. Dit moet zijn wereldkampioenschap worden. Beiden Nederlanders gaan ongeslagen naar de finale. In het onderlinge duel was het toch weer twee keer Lavreysen die zijn voorwiel als eerste over de finish heen drukt.

Alleen op het Europees kampioenschap van 2019 is het Hoogland tot nu toe gelukt om Lavreysen in een wedstrijd te verschalken. Wederom de snelste in de kwalificatie, maar geen ongeslagen traject deze keer. In de kwartfinale was er een decider nodig om af te rekenen met de Franse Rayan Helal. Niet ideaal als je nog enigszins fris wilt beginnen aan de finale. Maar op 18 oktober 2019 in Apeldoorn lukte het Hoogland eindelijk om Lavreysen te verslaan in de finale. Slechts twee heats waren er wederom nodig om de winnaar te bepalen.

Vervolgens waren daar de Spelen van Tokyo 2020. Jarenlange voorbereiding, levens gesteld in dienst van. Ondertussen nog even de gouden medaille van de teamsprint ophalen om daarna alles op het individuele sprinttoernooi te gooien. Bij de kwalificaties zetten de twee exact dezelfde tijd neer. Een favoriet? die is er niet. Het hele toernooi zijn de heren ongeslagen. Tot wederom de finale. Jeffrey Hoogland versus Harrie Lavreysen.

De eerste heat trekt Hoogland vroeg aan. Een lange sprint. Lavreysen komt nog dichtbij, maar een banddikte is genoeg. 1-0 voor Hoogland. Gespannen zie je de heren rondjes rijden op het middenterrein. In afwachting van de tweede heat.

De belangen zijn groot. Hoogland is dicht bij de olympische titel. Lavreysen moet in de 'achtervolging'. In de tweede heat beginnen de heren er wederom vroeg aan, maar nu pakt Lavreysen de kop. Hoogland in de tegenaanval, haalt Lavreysen in. Toch weet Lavreysen in de laatste meters dit keer zijn band als eerste over de finishlijn heen te duwen.

Wederom een hoog tempo in de derde heat. De heren slingeren over de baan. Een klein contactmoment. Het gaat goed. Maar de tank van Hoogland is leeg. Lavreysen rijdt naar de overwinning toe. Olympisch kampioen.

Wederom grijpt Hoogland naast het goud. Ook op het allergrootste sporttoernooi is Lavreysen te sterk in drie heats. De troost voor Hoogland moet hij zien te vinden in de Europese kampioenschapstrui.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympisch basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Lavreysen ontvangt gouden medaille 2 UUR GELEDEN