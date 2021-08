Voor de 38-jarige Wild was het optreden op het omnium haar laatste kunstje. Om aan de Spelen in Tokio deel te nemen had ze haar wielerpensioen met een jaar uitgesteld. Eerder deze week kwam ze met Amy Pieters uit op de koppelkoers waar ze net buiten de medailles op de vierde plaats belandde.

Wild begon haar toernooi redelijk met een vijfde plaats in de scratch. De race over veertig ronden werd drie ronden voor het einde opgeschud door een harde valpartij waar negen vrouwen onderuit gingen. Een van de favorieten Laura Kenny lag hier ook bij.

Snel uit afvalkoers

In het onderdeel temporace eindigde Wild op een tweede plek. Alleen Kenny behaalde meer punten. Wild bleef hierdoor op goudkoers. Het goud moest ze uit haar hoofd zetten na de afvalkoers waar ze vroegtijdig uitgeschakeld werd. Wild zou moeten strijden voor het brons in de afsluitende puntenkoers.

Wild wist met goed getimede tussensprint in te lopen op haar concurrenten. Ze moest opletten dat haar belangrijkste tegenstanders Kenny en de Deense Amalie Dideriksen geen ronde pakten. Met nog veertig ronden te gaan hadden Wild en Dideriksen bijna samen een ronde te pakken, maar ze werden uiteindelijk weer ingelopen.

In de zevende en laatste tussensprint ging Wild eindelijk Dideriksen voorbij. Wild eindigde daar als eerste en pakte vijf punten, Dideriksen kwam achter haar als tweede over de finish en pakte er drie. In de laatste sprint moest Wild voor de Deense eindigden om het brons. De Zwolse had ook nog kans op zilver, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met het brons.

