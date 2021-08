Brons op keirin

Lavreysen ging vanochtend op voor zijn derde gouden medaille in Tokio, maar helaas kwam Harrie's hattrick er niet van De olympisch kampioen op de sprint en teamsprint kwam als derde over de finish. Jason Kenny pakte het goud, Azizulhasni Awang legde beslag op het zilver.

Gouden broederstrijd

Eerder deze week pakte de 24-jarige Brabander goud op de indiviudele sprint ten koste van land- en kamergenoot Jeffrey Hoogland. In de finale ontliepen de twee mannen elkaar weinig en waren er drie heats nodig om een winnaar aan te wijzen. Uiteindelijk moest Hoogland met zilver naar huis. Met elkaar wonnen de rijders goud op de teamsprint.

Teamsprint

Het eerste goud voor Koning Harrie kwam op de teamsprint. De Nederlandse équipe was in een zinderend snelle finale te sterk voor Groot-Brittannië. Het winnende trio wist de grote rivaal tijdens Tokyo 2020 voor te blijven in een nieuw olympisch record, en dus was de gouden medaille een feit.

