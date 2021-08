Tokyo 2020 | Lavreysen verslaat Hoogland in gouden broederstrijd

In de eerste heat werd al duidelijk dat de twee elkaar weinig ontlopen. Hoogland begon de sprint als eerste en nam een kleine voorsprong op de man uit Luyksgestel. Lavreysen vocht zich in het laatste rechte eind nog knap terug, maar het verschil op de streep was twaalf duizendste van een seconde in het voordeel van de man uit Nijverdal.

Finale 1 sprint

Ook in de tweede race was het verschil tussen de twee miniem. Nu was het vijftien duizendsten, maar dit keer in het voordeel van de man uit Brabant. Lavreysen nam met twee ronden te gaan handig de koppositie door onderin de baan te duiken. Hoogland ging de sprint vanuit de rug van Lavreysen als eerste aan en maakte er een lange sprint van.

Waar Lavreysen in de eerste heat tekort kwam, had hij in de tweede ronde precies genoeg over. De mannen leken gelijk over de streep te komen, maar de tijdsaanduiding wees de regerend wereldkampioen aan als winnaar. De Nederlanders behaalden snelheden van meer dan 73 kilometer per uur.

Sprint finale 2

Een derde race was nodig om een beslissing te brengen. In deze race was het verschil groter. Lavreysen had een hogere snelheid en kon het tempo wel tot de eindstreep volhouden.

Voor de 24-jarige Lavreysen zijn de Olympische Spelen in Tokio z'n eerste Spelen. Hoogland (28) was eerder al actief in Rio. Dat toernooi liep voor hem uit op een teleurstelling. Hoogland vloog als regerend Europees kampioen in de tweede ronde al uit het toernooi. Op de teamsprint eindigde hij met zijn teamgenoten op een teleurstellende zesde plek. Beide mannen waren eerder actief op de BMX-fiets.

Lavreysen was vaak de beste in finales waar de twee tegen elkaar stonden. In de laatste twee finales op wereldkampioenschappen greep Lavreysen het goud weg ten koste van Hoogland. Het EK in 2019 was het laatste titeltoernooi waarin Hoogland Lavreysen versloeg in de finale.

