Dat de twee het niet redden, was geen grote verrassing want in de kwalificatieheats waren onze landgenoten ook al langzamer dan de Russen. In de troostfinale was het verschil nog groter: de Russinnen eindigden daar meer dan een kwart seconde voor de Nederlanders.

De Chinese vrouwen veroverden op dit onderdeel het goud ten koste van Duitsland. China was ook al het snelste land in de kwalificatieheats.

Van Riessen

Doordat het Nederlandse duo naast het brons greep, gaat de jacht op een olympische zomermedaille voor Van Riessen door. Mocht ze een medaille pakken op de sprint of de keirin, dan is ze de eerste Nederlandse sporter die zowel op de Zomer- als Winterspelen een medaille wint. Op de Winterspelen in het Candese Vancouver in 2010 won de Leidense als schaatser al een bronzen plak op de 1000 meter.

Programma

Het olympisch baanwielrentoernooi is maandag officieel begonnen en het belooft een week te worden met hopelijk veel gouden medailles voor de Nederlandse equipe. Op onze programmapagina kun je per dag zien welke onderdelen er zijn. Zo mis je niks van het baanwielrennen in Tokio.

