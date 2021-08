De Brit Matthew Walls verzekerde zijn gouden medaille al vroeg in de wedstrijd. Met nog 85 rondjes te gaan pakte hij een ronde op de rest van het veld, waardoor hij twintig punten pakte. De Brit kon daarna zijn eerste positie verdedigen door telkens het wiel te pakken van zijn concurrenten.

Nadat ook Elia Viviani een ronde pakte, belandde Van Schip buiten de medailleposities. Aanvalspogingen van de Nederlander waren niet succesvol en ook in tussensprints had Van Schip niet genoeg kracht om de punten te pakken die hij nodig had. Van Schip verzamelde in de puntenkoers slechts twee punten en eindigde op een zesde plek.

In de laatste ronden werd de strijd om de podiumplekken opgeschud. Nieuw-Zeelander Campbell Stewart pakte drie ronden voor de finish nog een ronde en ging daarmee over Elia Viviani heen. Stewart belandde met 129 punten op de tweede plek. Viviani won brons met 124 punten.

Afvalkoers

De 26-jarige Nederlander ging als leider in het klassement van start in de afvalkoers. Van Schip kwam in het begin van de wedstrijd een aantal keer goed weg, maar ging daarna voorin het peloton rijden. Van Schip zag grote concurrent Benjamin Thomas uit Frankrijk eerder uitgeschakeld worden. Zo ontstond er een mogelijkheid om uit te lopen op de Fransman. De Schalkwijker werd echter met nog vier rondjes te rijden zelf uitgeschakeld.

Walls uit Groot-Brittannië gaat aan de leiding met vier punten. Van Schip heeft zelf weer vier puntjes voorsprong op Thomas. In het laatste onderdeel puntenkoers zijn veel punten te verdienen, waardoor de strijd om de medailles nog helemaal open ligt.

Temporace

Van Schip ging halverwege de wedstrijd met negen andere rijders op avontuur. De groep pakte een ronde voorsprong waardoor de rijders 20 punten verdienden. In tegenstelling tot zijn concurrenten sloot Van Schip niet bij het peloton aan. De 26-jarige wielrenner bleef een kwart ronde achter de grote groep rijden waardoor hij alle tussensprints won. Met vier ronden te gaan sloot ook Van Schip aan bij het peloton zodat hij bovenop de punten voor de gewonnen sprints ook nog twintig punten voor een extra ronde kreeg.

Scratch

Jan Willem van Schip is goed begonnen aan zijn omniumtoernooi. In het eerste onderdeel scratch kwam hij, nadat hij met vijf anderen een ronde voorsprong pakte, als derde over de finish. De Brit Matthew Walls kwam als eerste over de finish. Fransman Benjamin Thomas eindigde als tweede. Concurrenten van Van Schip Roger Kluge en Elia Viviani finishten de race als twaalfde en dertiende en verliezen daarmee kostbare punten.

Later vandaag staan nog de temporace, de afvalkoers en de puntenkoers op het programma.

