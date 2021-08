Braspennincx zet goede vorm door

Shanne Braspennincx mocht als eerste de baan op voor de Nederlandse equipe. De kersvers olympisch kampioene op de keirin komt vandaag ook weer in actie op de sprint. Om 08:45 Nederlandse tijd rolde de 30-jarige sprintster de baan op. Haar tegenstander: Olena Starikova. Ook in de finale van de keirin kwamen de twee elkaar tegen. Toen viel de Oekraïense net buiten de medailles met haar vierde plek. Maar ook deze keer was Braspennincx te sterk, geplaatst voor de kwartfinales. In de derde heat van de kwartfinales komt Braspennincx weer in actie.

Emma Hinze was de tegenstander van dienst. De Duitse reed in haar eerste sprint van de dag overtuigend naar de winst. Ook de eerste heat tegen Braspennincx was ze simpelweg te sterk voor de Nederlandse.

Büchli en Lavreysen onzeker in keirin

De eerste dag van de keirin voor de mannen. De Olympisch kampioenen Büchli en Lavreysen behoren bij de favorieten. De onvoorspelbaarheid van de keirin liet zich direct zien in de tweede heat. Een stevige valpartij voor Ponomaryov en Sahrom zorgde voor het stopzetten van de heat. Büchli hoorde het afschieten niet en reed dus door. Hiervoor kreeg de Nederlander een waarschuwing van de jury. De twee renners die op de grond hebben gelegen kwamen niet meer in actie in de herkansing van de eerste heat.

Maar het was duidelijk niet de dag van de 28-jarige sprinter want ook in deze herhaling van de eerste heat maakte hij een manoeuvre waardoor de Canadees Hugo Barrette hard tot val kwam. Büchli werd na de wedstrijd teruggezet door de jury en moest nu dus echt naar de herkansingen van de keirin. Een derde keirin zo kort achter mekaar bleek teveel gevraagd voor Büchli. Einde toernooi in de eerste ronde.

Ook verloopt de dag niet geheel soepel voor Lavreysen. Hij werd verrast door een versnelling vroeg in zijn wedstrijd waardoor er een gat onstond die hij niet meer dicht kon rijden. De wereldkampioen op van de keirin moest dus even wennen aan het onderdeel. In de herkansing was het wel overduidelijk dat de Nederlander enorm sterk is. Hij reed de rest op een ruim gat en dus is hij door naar de kwartfinales morgen.

Koppelkoers enige medaille vandaag

Er wordt slechts een medaille uitgedeeld vandaag bij het baanwielrennen. Yoeri Havik en Jan Willem van Schip zijn het Nederlandse duo in de koppelkoers.

dit artikel wordt gedurende de dag aangevuld

