Het baanwielrennen is een belangrijk onderdeel voor Australië tijdens de Olympische Spelen. Zowel individueel als bij de ploegenachtervolging behoren ze vaak tot de kanshebbers. Om ook maar het kleinste beetje tijd te winnen wordt het uiterste gevraagd van mens en materiaal. Soms wordt de grens daarbij overschreden. Dat gebeurde ook bij Alex Porter tijdens de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen van Tokyo 2020. De Australiër zat op vierde positie toen ineens zijn stuur afbrak. Een nare valpartij met (slechts) schaafwonden als gevolg. Maar de foto's en beelden van het stuur wat enkele meters verderop lag, los van het frame, gingen de wereld over. Direct kwam AusCycling naar buiten met het bericht dat ze dit voorval grondig gingen onderzoeken.

Tokyo 2020 | Crash Alex Porter tijdens ploegenachtervolging

Rapport van 171 pagina's

Ruim een half jaar later is er meer duidelijkheid. In een 171 pagina tellend rapport zijn alle bevindingen van de Australische wielerbond te lezen. Wat blijkt? De wielerbond heeft twee grove technische fouten gemaakt. De vooropgestelde eisen van het speciaal gemaakte stuur waren onvoldoende en de vermoeidheidstest was niet grondig genoeg. Maar niet alleen technisch gezien ging het mis. Ook fouten in het proces en het beleid van de wielerbond waren onvoldoende waardoor problemen niet eerder werden ontdekt en opgelost.

Onjuiste specificaties

Het stuur was ontworpen naar de specificaties die AusCycling had opgesteld. Tijdens gebruik zijn de krachten die op het stuur komen anderhalf keer zo groot als waarvoor het onworpen is. De wielerbond wijst de vinger, zowel in het persbericht als in het rapport, echt naar zichzelf en niet de producent van het stuur, Bastion Cycles. "De schuld voor de onjuiste productspecificaties ligt niet bij Bastion Cycles, maar bij AusCycling. Dit was mogelijk vanwege organisatorische fouten in de infrastructuur van de Australische wielerploeg."

De Australische ploeg is een jaar geleden overgestapt op kleinere fietsen omdat dit aerodynamischer is. Het stuur op de baanfietsen van de ploeg wordt custom gemaakt vanwege de aerodynamische eigenschappen. In het geval van Alex Porter moest het stuur extra worden aangepast omdat zijn fietspositie op de nieuwe kleinere fiets niet goed uitkwam. de Australiër kwam namelijk met zijn kniën tegen het stuur. Argon18, de producent van de fietsframes, kon het aangepaste stuur maken, maar het prijskaartje was vrij flink met 32500 Australische dollar en de levertijd van Argon18 was tien maanden. Toen werd Bastion Cycles ingeschakeld. De prijs is niet bekendgemaakt, maar de levertijd kon ingekort worden tot 4 maanden.

Getest op 65%

Maar op het moment dat Bastion werd aangesteld als leverancier van het stuur was er al tijdsnood om Tokyo 2020 te halen. Het product werd daardoor slechts getest op 50.000 cycli in plaats van de norm van 200.000 cycli. De eisen van AusCycling waren slechts 65% van de normaal gesproken benodigde eisen voor competitiegebruik. Ondanks dat de Spelen vervolgens werden uitgesteld vanwege de pandemie, en er dus meer tijd beschikbaar was voor het verbeteren en testen van het ontwerp, werden er geen aanpassingen gemaakt aan het stuur. Ondertussen reed Alex Porter 'gewoon' zijn trainingen en wedstrijden.

Individuen hebben het gaandeweg verzonnen

Het lijkt AusCycling in dit onderzoek niet zozeer te gaan om het gebroken stuur, maar hoe dit kon gebeuren. "Ondanks de organisatiestructuur binnen de Australische wielerploeg waren er weinig beleidsregels en processen op het technische vlak. Individuen hebben het gaandeweg verzonnen."

Nu de resultaten van het onderzoek bekend zijn durft AusCycling ook vooruit te kijken. De wielerbond heeft toegezegd alle aanbevelingen van het rapport toe te passen. Daarnaast gaat ook het High Performance Program goed onder de loep genomen worden en er is een nieuwe Executive General Manager of Performance aangesteld in de vorm van Jesse Korf. De CEO van AusCycling, Marne Fechner, noemt het rapport: "Een kans voor een reset. De cultuur en de processen moeten een grotere rol gaan spelen in het High Performance millieu."

