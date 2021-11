UCI Track Champions League | Allerlaatste training ooit bezorgt Wild gek gevoel

2021 is het jaar van de afscheidstournee van de meest succesvolle Nederlandse baanwielrenster ooit. Wild won een bronzen medaille op het omnium bij de Olympische Spelen en twee medailles – waaronder goud op de koppelkoers – bij het laatste WK. Wild sluit haar carrière af in de UCI Track Champions League.

De eerste wedstrijd reed ze in Mallorca en na de twee onderdelen staat ze op de vierde plaats in het algemeen klassement. “Het was wel even aanpoten, ik ben natuurlijk wel gewend om een omnium te rijden, maar de eerste avond was best pittig”, aldus Wild in gesprek met Eurosport.

In het eerste onderdeel de scratch leek het er lang op dat Wild en Katie Archibald elkaar in de gaten hielden, waardoor de winst naar de Canadese Maggie Coles-Lyster ging. “Ik zag dat Archibald ontzettend sterk reed en dacht bij mezelf los jij het maar op.”

“Maar uiteindelijke losten we het allebei niet op. En ik was ook niet super in vorm om zelf het verschil te maken. Dus ik zat mezelf ook een beetje in de weg, denk ik.”

Laatste loodjes

De nieuwe wedstrijden zijn wennen voor de 39-jarige Wild. “Het zat niet mee. Ik was de dag ervoor hard gevallen, de reisplanning was verre van ideaal. Ik begon eigenlijk al vermoeid aan de wedstrijden en misschien heb ik dat onderschat. Nu moet ik de komende wedstrijden op mijn ervaring gaan rijden en dan kan ik aardig overleven.”

Dinsdag 23 november werkte Wild dus haar laatste training ooit af op de baan in Apeldoorn. En 12 december neemt ze in Tel Aviv officieel afscheid van de sport. Na maar liefst achttien WK-medailles komt er een einde aan een indrukwekkende carrière.

“De afgelopen jaren stonden in het teken van de Olympische Spelen, toen kwam het WK in Roubaix als tweede piek en het was moeilijk om me mentaal weer helemaal weer klaar te maken voor deze wedstrijd”, geeft Wild toe.

Ondanks het pittige programma – Litouwen, twee keer Londen en afsluiten in Tel Aviv – vindt Wild de UCI Track Champions League zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het baanwielrennen.

“Het heeft een groot podium, met uitzendingen op televisie waar iedereen van kan profiteren. Het baanwielrennen heeft dit podium nodig en we kunnen op deze manier op een hoog niveau met elkaar fietsen. Het evenement groeit de komende jaren nog verder en dat is de basis om met elkaar door te gaan.”

