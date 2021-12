UCITCL Londen | “Ik wil zoveel mogelijk winnen” - Harrie Lavreysen gaat niet sparen

“Het zou slim zijn om de eerste dag niet alles te geven, omdat het een competitie is. Maar dat is niet zoals ik koers. Ik wil zoveel mogelijk winnen”, aldus de leider in het Sprint klassement.

"Vier races in twee dagen deed Lavreysen niet eerder. Dat vind ik alleen maar leuk. Genoeg rusten is heel belangrijk, vooral na vrijdag. Ik ga mijn best doen om tot zaterdag niks te doen en zoveel mogelijk op bed te liggen."

Koerstactiek

Zijn koerstactiek zal niet verschillen met de voorgaande wedstrijden van de UCI Track Champions League. "Ik ben niet van plan om het anders aan te pakken. Je kijkt natuurlijk wel altijd naar de baan. Soms is het moeilijker om over te nemen en moet je eerder zorgen dat je de kop hebt."

Dat zijn maatje en directe concurrent Jeffrey Hoogland er niet bij is in Londen na een positieve coronatest van zijn vriendin Shanne Braspennincx, vindt Lavreysen erg jammer. "Dat is voor de race natuurlijk niet leuk, maar er is niets aan te doen. Ik denk wel dat er andere renners zijn die mij problemen gaan geven."

Bang is de tweevoudig olympisch kampioen echter voor niemand. "Maar ik kijk wel uit voor de rest. Ik denk nooit dat ik gemakkelijk ga winnen. Ik ga er altijd met open mind in."

Winning streak

Vooral op het onderdeel keirin liggen er kansen voor de concurrentie. "Op dit onderdeel is het moeilijker om een winning streak voort te zetten. De beste renner wint niet altijd. Je kunt nog zulke goede benen hebben, maar als je niet in een goede positie zit, wordt het lastig."

