De baanwielren-legende Chris Hoy geeft aan dat de sport ‘schreeuwt’ voor een evenement zoals de UCI Track Champions League. Deze nieuwe supersnelle series begint op 6 november in Mallorca en is live te volgen via de Eurosport app, eurosport.nl en discovery+. Hoy, zesvoudig olympisch kampioen uit Groot-Britannië, verwacht dat het samenbrengen van ’s werelds beste baanwielrenners in dit nieuwe evenement de sport naar een hoger niveau kan brengen.

“Ik heb altijd gezegd dat we een nieuwe serie wedstrijden nodig hebben voor de rijders,” vertelde Hoy aan Eurosport in aanloop naar het eerste evenement. “Ik heb het gevoel dat het baanwielrennen altijd onderdoet aan het wegwielrennen. Terwijl het een fantastische sport is voor op tv. Fantastisch voor de fans en spannend om naar te kijken.”

“Dit is wat de sport nodig heeft. Met deze ‘boost’ kan de sport door naar een hoger niveau. Voor de renners is het een kans om sponsors aan te trekken en zichzelf in de kijker te rijden tegen de beste renners ter wereld.”

Het is een win-win situatie voor zowel de renners als de kijkers.

De UCI Track Champions league telt 72 deelnemers. 36 mannen en 36 vrouwen onderverdeeld in twee divisies: Sprint en Endurance. Het Sprint onderdeel bestaat uit de keirin en de sprint. Voor het Endurance onderdeel worden de scratch en de afvalkoers verreden. Elk onderdeel wordt in elk van de vijf evenementen gereden.

“Normaal gesproken zijn de beste renners alleen te zien tijdens een wereldkampioenschap of de Olympische Spelen. Iedere vier jaar zie je ze dus vijf keer.” aldus Chris Hoy.

“Nu krijgen wij ze dus ook te zien in deze geweldige serie wedstrijden. De renners zijn nog in hun topvorm van het wereldkampioenschap. Dus ik denk dat het voor de fans een spektakel gaat worden.”

“Het wordt goed en simpel. Het zal zeer snel gaat, de wedstrijden zijn samengevoegd in een twee uur durend programma. Ik denk dat dat is wat de fans willen en wat de rijders ook willen.”

Iedere positie bij ieder onderdeel is punten waard. De punten worden per onderdeel bijgehouden durende het seizoen. Na de laatste race in Tel Aviv op 11 december zijn er vier kampioenen (mannen sprint en endurance; vrouwen sprint en endurance). Tot de laatste wedstrijd is dus alles mogelijk. Ieder punt telt.

“De renners moeten zich bezighouden met het algemene klassement. Het is niet slechts een enkele race en één kans op een medaille te pakken. Het gaat allemaal om de punten, ‘the bigger picture’,” ging Hoy verder.

“Tegelijkertijd, elk punt is belangrijk. Dus voor in alle wedstrijden wordt er zowel voor de eerste als de laatste plekken gestreden. Dat is geweldig voor de fans. Zij krijgen een echte race te zien, elke ronde weer.”

Elke race is belangrijk.

“Om de UCI Track Champions League te winnen moet je consistent presteren,” ging Hoy verder. “Het gaat niet om die ene overwinning, dat ene hoogtepunt. Het gaat om week in week uit presteren en geen fouten maken.”

“Met een algemeen klassement is de persoon met de minste fouten een kandidaat voor de overwinning. Het gaat spannend worden. Ik verwacht dat in alle competities, sprint en endurance voor zowel de mannen als de vrouwen, het heel ‘close’ gaat worden.”

Wanneer is de UCI Track Champions League?

Vijf rondes verdeeld over vier landen. Twee uur baanwielrennen van het hoogste niveau.

Eerste ronde: Mallorca, Spain – Saturday 6 November

Mallorca, Spain – Saturday 6 November Tweede ronde: Panevezys, Lithuania – Saturday 27 November

Panevezys, Lithuania – Saturday 27 November Derde ronde: : London, UK – Friday 3 December

London, UK – Friday 3 December Vierde ronde: London, UK – Saturday 4 December

London, UK – Saturday 4 December Vijfde ronde: Tel Aviv, Israel – Saturday 11 December

- - -

De UCI Track Champions League komt er aan. Mis geen moment met de Eurosport app, op eurosport.nl en discovery+. Ontdek hier meer over ‘het nieuwe tijdperk’ voor het baanwielrennen. De eerste serie is op 6 november op de wielerbaan van Mallorca.

