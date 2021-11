Het eerste seizoen van de UCI Track Champions League brengt de beste renners van het baanwielrennen samen en is in heel Europa live te zien op de verschillende platforms van Discovery.

discovery+ , Eurosport, Eurosport.nl en GCN+ zenden alle vijf rondes van deze gloednieuwe serie wedstrijden live uit met de manche op 6 november in Mallorca als de seizoensopener.

Talent op en naast de baan

Niet alleen op de baan zijn olympische medaillewinnaars en wereldkampioenen aanwezig. De Eurosport-experts die verslag doen van deze vernieuwde vorm van het baanwielrennen hebben zelf ook geschiedenis geschreven in de sport. De hooggewaardeerde Orla Chennaoui analyseert samen met zesvoudig olympisch medaillewinnaar Chris Hoy en tweevoudig olympisch kampioene Kristina Vogel de vijf rondes van de UCI Track Champions League. Miljoenen fans wereldwijd krijgen op deze manier tijdens de drie uur durende uitzendingen alle ins-en-outs te horen.





De UCI Track Champions League brengt 's werelds beste talenten samen op een nog niet eerder vertoonde manier. Vijf wedstrijden in vier landen. Een Sprint- en een Endurance kampioenschap. Met namen als Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Maximilian Levy, Katie Archibald, Lea Friedrich en nog vele anderen is spektakel gegarandeerd. Eurosport Laura en Jason Kenny, partners naast de baan met maar liefst twaalf olympisch gouden medailles op hun gedeelde palmares, nemen in het velodrome plaats achter de microfoon om hun ervaring te laten spreken over de gebeurtenissen van die avond. Het Nederlandse commentaar wordt verzorgd door Jan Hermsen en Nick Stöpler. Eurosport sprak al eerder met Lavreysen en Hoogland over de UCI Track Champions League.

Niet alleen live sport

Voor de fans is er veel meer dan alleen de live wedstrijden. Discovery’s wekelijkse programma ‘The Cycling Show’ blikt vooruit op de aankomende events en bespreekt de beste momenten van de UCI Track Champions League. Op Eurosport.nl vind je het laatste nieuws over het baanwielrennen en nog veel meer. Naast de diepgaande analyses van het wielerplatform van Discovery, Global Cycling Network, is er ook een 360-graden camera in het velodrome waarmee geen hoogtepunt te missen is.

“Er zijn maar weinig momenten waarop de perceptie van een sport van wereldklasse opnieuw vorm gegeven kan worden. Wij zijn daarom trots op deze kans om dit nieuwe concept tot leven te brengen op al onze platformen voor de miljoenen fans in Europa. Samen met de UCI werken aan iets nieuws, iets fris, is het begin van iets moois. Een nieuw tijdperk voor het baanwielrennen”, aldus Scott Young, SVP Content en Production van Discovery Sports.

“Tijdens de komende zes weken zijn er nieuwe innovaties en verhalen die er toe doen. De rivaliteit van het baanwielrennen gebruiken we om de fans hierbij te betrekken. Of dat nou via het team van Eurosport-experts is, onze digitale content of die wedstrijden zelf. Het belangrijkste is dat het leuk is. De mogelijkheden zijn eindeloos", gaat Young verder.

In maart van het vorige kalenderjaar werd al bekendgemaakt dat Discovery en de UCI een samenwerking waren aangegaan voor het lanceren van de UCI Track Champions League. Het prijzengeld voor de mannen en de vrouwen is gelijk. Een belangrijke stap in de (enige) juiste richting. Lees hier meer over het prijzengeld.

Waar te zien?

De UCI Track Champions League komt er aan. Je ziet de eerste ronde van de UCI Track Champions League in Mallorca hier live op zaterdag 6 november vanaf 18:45 uur

Of mis geen momentvan de actie op het Velòdrom Illes Balears in Mallorca op Eurosport 1, de Eurosport app of discovery+

