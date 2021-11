Om een wedstrijd te rijden heb je op z’n minst renners nodig. Er staan 72 renners op de startlijst. 36 mannen en 36 vrouwen met 30 verschillende nationaliteiten. Een lijst vol olympisch, Europees en wereldkampioenen. Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Kirsten Wild, Shanne Braspennincx, Emma Hinze, Mathilde Gros, Nicholas Paul, en Ed Clancy om er maar eens een aantal te noemen. Hier vind je de volledige startlijst.

Wat wordt er verreden?

Zoals de genoemde namen al laten doorschemeren zijn zowel sprinters als duurrenners van de partij. Dat is ook precies hoe de UCI Track Champions League is opgedeeld. Er is een Sprint categorie en een Endurance categorie.

Het Sprint kampioenschap bestaat uit de twee spannendste onderdelen:

Keirin: De twee snelste coureurs van de drie verschillende heats vormen de finale van zes renners. Met snelheden van boven de 70 kilometer per uur en strijd om iedere meter is de keirin een gegarandeerd spektakel.

De twee snelste coureurs van de drie verschillende heats vormen de finale van zes renners. Met snelheden van boven de 70 kilometer per uur en strijd om iedere meter is de keirin een gegarandeerd spektakel. Sprint: Heats van drie coureurs worden tegen elkaar uitgespeeld tot er een finale van twee overblijft. Dit is anders dan wat kijkers tot nu toe gewend zijn bij het baanwielrennen. Normaal gesproken wordt een sprint namelijk verreden door twee renners op hetzelfde moment. Een derde renner zorgt dus voor een compleet andere dynamiek. Zowel Hoogland als Lavreysen blikte daar alvast op vooruit.

Het Endurance kampioenschap bestaat ook uit de twee spannendste onderdelen:

Scratch: De vorm van baanwielrennen die het meest overeenkomt met een ‘normale’ koers. Een peloton renners en de eerste over de streep is de winnaar. Geen tussentijdse sprints, geen extra te behalen punten. Bij de UCI Track Champions League is de scratch korter dan waar we tot nu toe mee bekend zijn. Nog snellere races, nog grotere belangen.

De vorm van baanwielrennen die het meest overeenkomt met een ‘normale’ koers. Een peloton renners en de eerste over de streep is de winnaar. Geen tussentijdse sprints, geen extra te behalen punten. Bij de UCI Track Champions League is de scratch korter dan waar we tot nu toe mee bekend zijn. Nog snellere races, nog grotere belangen. Afvalkoers: Om de ronde valt er één renner af tot alleen de winnaar overblijft. Precies het tegenovergestelde van alle andere onderdelen: de achterband van de laatste renner over de streep bepaald wie er afvalt. Een klein moment van onoplettendheid kan zomaar einde koers betekenen.

UCI Track Champions League Trailer

De puntentelling

De winnaar van de UCI Track Champions League wordt niet bepaald in één wedstrijd. Over de vijf manches is er een klassement waarvoor de renners punten verdienen met hun behaalde posities. Elk punt telt. Een twaalfde of dertiende plek zou zomaar eens het verschil uit kunnen maken voor de eindoverwinning. De puntentelling is als volgt: 1e - 20 punten, 2e - 17 punten, 3e - 15 punten, 4e - 13 punten, 5e - 11 punten, 6e - 10 punten, 7e - 9 punten, 8e - 8 punten, 9e - 7 punten, 10e - 6 punten, 11e - 5 punten, 12e - 4 punten, 13e - punten, 14e - 2 punten, 15e - 1 punt.

Aan het eind van iedere manche wordt de huidige leider van het klassement beloond met de leiderstrui. Deze is dan van die renner gedurende het daaropvolgende evenement. Het maximaal te behalen punten per categorie is 200. Door het grote aantal toprenners op de startlijst lijkt het onmogelijk voor iemand om dat te behalen. Als we dan toch een naam naar voren mogen schuiven, zijn de twee Nederlandse sprinters het meest voor de hand liggend: Hoogland of Lavreysen.

Waar te kijken?

De UCI Track Champions League begint op 6 november in Mallorca en is live te zien op Eurosport en discovery+. De gehele racekalender is hier te vinden.

