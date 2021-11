UCI Track Champions League | Hoe werkt de sprint, wat moet je wel en niet doen?

Telt alleen snelheid of speelt tactiek ook nog een zekere rol? De UCI Track CL is live te bekijken via Eurosport, de Eurosport app en discovery+. De tweede ronde is zaterdag 27 november in Litouwen.

Welke onderdelen komen aan bod bij de UCI Track Champions League?

De sprint werkt tijdens de UCI Track Champions League iets anders dan je bent gewend van EK’s, WK’s en de Olympische Spelen. Het deerde Harrie Lavreysen niet, want hij legde iedereen er gewoon weer op in Mallorca.

Per heat komen namelijk niet de gebruikelijke twee, maar drie sprinters in de baan. Alleen de winnaar stoot door. Om door te stoten, moet je minimaal een snelheid van 70 kilometer per uur aantikken.

Wanneer is de UCI Track Champions League?

Vijf rondes verdeeld over vier landen. Twee uur baanwielrennen van het allerhoogste niveau.

Eerste ronde: Mallorca, Spanje - Zaterdag 6 November

Mallorca, Spanje - Zaterdag 6 November Tweede ronde: Panevezys, Litouwen - Zaterdag 27 November

Panevezys, Litouwen - Zaterdag 27 November Derde ronde: Londen, Engeland - Vrijdag 3 December

Londen, Engeland - Vrijdag 3 December Vierde ronde: Londen, Engeland - Zaterdag 4 December

Londen, Engeland - Zaterdag 4 December Vijfde ronde: Tel Aviv, Israel - Zaterdag 11 December

Waar kan ik de UCI Track Champions League kijken?

