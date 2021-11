Vijf keer strijden ’s werelds beste renners tegen elkaar om te bepalen wie de ultieme kampioenen zijn van 2021. Er staat een mooie beloning tegenover deze hevige strijd, want de prijzenpot is gevuld met maar liefst 500.000 euro. De prestaties van mannen en vrouwen worden op exact dezelfde manier beloond.

Er is geen verschil in geslacht, slechts op basis van pure prestaties kunnen de renners en rensters zich onderscheiden. Dit wil je niet missen! Dat hoeft ook niet. Je mist geen moment via live-uitzendingen op Eurosport, reclamevrije evenementen vind je op discovery+ en hoogtepunten komen op Eurosport.nl.

Nieuwe manier van kijken

Het valt zeer aan te raden om de UCI Track Champions League live te volgen, want tv-kijkers worden getrakteerd op allerlei innovatieve live-data. Op die manier komt de kijker nog veel dichter bij de actie op de baan. Hartslag, wattages, snelheid? Alles wordt op een geheel nieuwe manier weergegeven!

Mallorca is gastheer van de aftrap van de UCI Track Champions League en daarna wordt door gereisd naar Panevezys (Litouwen), Londen (dubbele afspraak) en de grote finale is in Tel Aviv. Het was zelfs de bedoeling om de nieuwe competitie wereldwijd op te zetten, maar als gevolg van de coronapandemie was dat nu nog iets te veel gevraagd. Het plan staat voor de toekomst onverminderd overeind.

De wedstrijden in de UCI Track Champions League worden wel al wereldwijd uitgezonden, via Eurosport, discovery+ en de kanalen van Global Cycling Network (GCN). Jan Hermsen en Nick Stöpler verzorgen het commentaar op de Nederlandstalige kanalen.

