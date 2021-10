De UCI Track Champions League onderscheidt zich van het 'traditionele' baanwielrennen door de meest attractieve onderdelen op één avond, in twee uur tijd, af te werken. Jeffrey Hoogland: "De korte tijd tussen de races en een heel intensief avondprogramma maakt het heel interessant. Dat moet het beste in ons naar boven brengen."

Maar niet alleen voor de renners is het nieuwe evenement een spektakel. "Wat heel gaaf is aan dit evenement zijn de korte races. Normaal gesproken racen we vijf dagen. Nu kunnen de fans alles zien in één avond. De sprint en de keirin. Ze zien alles in tweeënhalf uur", aldus Lavreysen.

Ad

Om het gehele programma binnen een tijdsbestek van twee uur te krijgen, is het sprint onderdeel aangepast. Normaal gesproken zijn er twee renners in de baan. Bij de UCI Track Champions League is de sprint een strijd tussen drie renners. Volgens Harrie Lavreysen gaat dat toch wel wat veranderingen teweeg brengen in zijn tactiek: "Het sprinten met drie renners is echt wat anders dan wij gewend zijn. Over het algemeen sta ik met Jeffrey (Hoogland) in de finale van de sprint. Ik verwacht dat dit nu wel wat anders gaat zijn in de Champions League. Elke week sprinten met drie renners in de baan is niet gemakkelijk. Winnen is nog lastiger geworden. Ik denk dat de zes races verschillende uitslagen gaan hebben."

UCI Track Champions League UCI Track Champions League | Volledige startlijst eerste seizoen bekendgemaakt 5 UUR GELEDEN

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland Foto: Eurosport

Hoogland laat zich wat minder in de kaarten kijken: "De tactiek wordt zeker wat beïnvloed, maar toch verwacht ik wel dat de sterkste renner wint. Dus dat is top."

De UCI Track Champions League is niet alleen een nieuw format qua programma. Ook het visuele deel van die gloednieuwe evenement heeft een metamorfose ondergaan. "Ik kijk echt uit naar deze nieuwe vorm van racen. Ik hoop dat de fans het leuk gaan vinden. Ik verwacht dat het voor de fans echt iets leuks is om naar te kijken. Mijn doel is vooral om goede races te rijden en daarmee een show voor de fans te creëren", blikt Hoogland vooruit.

Lavreysen sluit zich aan bij zijn 'rivaal': "Ik hoop dat het vooral voor de fans cooler is om naar te kijken en om ze er meer bij te betrekken. Voor ons is het ook gaaf, maar wij focussen ons vooral op de race".

De UCI Track Champions League belooft een spektakel te worden voor de fans die thuis aan het kijken zijn via de Eurosport app, eurosport.nl of discovery+ . De beste ervaring voor een fan is toch gewoon een stoeltje in het velodrome te bemachtigen. Dat is nu ook weer mogelijk.

"We zien jullie in Mallorca"

Lavreysen: "Dit wordt de eerste keer sinds het WK in Berlijn dat mijn vriendin en mijn familie weer bij een wedstrijd is. Als je iets wint, blijft het toch het mooiste om dat met de mensen om je heen te vieren en om de fans in het stadion te zien."

Bij een klassement kan natuurlijk ook een leiderstrui niet ontbreken. Samen met Santini is er een gloednieuw ontwerp gemaakt. "Ik wil die leiderstrui graag iedere ronde dragen", aldus Hoogland. Hopelijk past het shirt, want de kans dat Hoogland de trui mag aantrekken, is zeer reëel.

Hier vind je de gehele startlijst voor het eerste seizoen van de UCI Track Champions League.

Het is een no-go om aan ouders te vragen wie hun favoriete kind is: 'die hebben ze natuurlijk niet'. Kan je dan aan een baansprinter vragen wat zijn favoriete onderdeel is? Toch heeft Lavreysen wel een kleine voorkeur: "Ik rij graag alle drie de onderdelen. Bij de teamsprint werk je echt samen, als team, naar een evenement toe. Als ik dan toch moet kiezen, ga ik voor de sprint. De tactiek die er bij komt kijken, een tegenstander die van wie je ieder detail kan bestuderen en het technische aspect. Dus dan kies ik toch voor de sprint."

WK Baan | Lavreysen verslaat Hoogland weer en pakt derde wereldtitel

Het feit dat Lavreysen op dit moment de olympisch en wereldkampioen op de sprint is draagt misschien wel bij aan dit antwoord. Hoogland is de Europees kampioen. Is de leiderstrui van de UCI Track Champions League de volgende die één van de Nederlandse sprinters aan hun palmares mogen toevoegen? Wil je meer weten over het eerste seizoen van de UCI Track Champions League? Hier kan je alle informatie terugvinden.

WAAR KIJK JE?

De UCI Track Champions League komt er aan. Mis geen moment met de Eurosport app, op eurosport.nl en discovery+ . De eerste manche is op 6 november op de wielerbaan van Mallorca.

UCI Track Champions League UCI Track Champions League | Chris Hoy: "Dit is precies wat de sport nodig heeft" GISTEREN OM 12:39