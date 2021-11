De Brabander trok de winnende lijn door in de eerste manche van de UCI Track Champions League op Mallorca. Met winst op de sprint en een tweede plek op de keirin gaat hij aan de leiding in het sprintklassement.

“Het was heftig, maar ook wel te doen”, vertelt Lavreysen aan Eurosport na de laatste training voor vertrek naar Litouwen, waar zaterdag de tweede manche wordt verreden. “Het is het maximale wat je kunt doen op een avond.”

Doordat Lavreysen alle sprintwedstrijden reed en de finale, haalde hij door vermoeidheid ternauwernood de eindstrijd van de keirin. “Yakovlev, de Rus met wie ik de finale reed, haalde de keirin-finale niet eens, dus dat was zwaar.”

Concurentie

Maar vanaf zaterdag wordt eerst de keirin verreden en daarna pas de sprint. “Dat is voor ons wel beter”, denkt Lavreysen.

Met Yakovlev is meteen ook de naam van een belangrijke concurrent gevallen voor de Nederlandse sprintploeg voor misschien wel de komende jaren. “Hij is nog heel jong, dus ik ben benieuwd hoeveel tegenstand hij gaat bieden. Ik ben er wel blij mee. Het houdt je scherp.”

De jonge Rus is niet de enige concurrent waar de tweevoudig olympisch kampioen de komende weken rekening mee houdt. “Ook Stefan Bötticher is heel sterk, Nicholas Paul en Jaïr Tjon en Fa maken ook stappen. In een een-op-een-duel zullen ze me niet direct verslaan. Maar ze zijn wel sterker geworden.”

Haak

Een week voor de tweede wedstrijd in Litouwen werd bekend dat de bondscoach van de sprintploeg, Hugo Haak, vertrekt. De succescoach begeleidt de renners nog tot april, maar gaat niet mee in het traject richting de Olympische Spelen van Parijs.

Lavreysen: “Ik heb begrip en respect voor zijn besluit en ben dankbaar wat hij de afgelopen jaren voor ons heeft gedaan. Maar ik baal er wel van. Als het voor hem niet meer werkt, dan werkt het ook niet meer.”

Opvolger

En dus moet de wielerbond KNWU op zoek naar een nieuwe sprintcoach. Namen als René Wolff en Bill Huck zijn al gevallen, maar Lavreysen denkt niet dat een van die twee het gaat worden.

“Een oude coach terughalen, is een stap terug. We moeten vooruit. Ik zou het zelf fijn vinden als er een nieuwe buitenlandse coach komt. Nieuwe kennis. Dat maakt het interessant.”

