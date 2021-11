Prijzengeld in het wielrennen houdt nogal eens de gemoederen bezig. Zo kon het recent gebeuren dat de winnares van de allereerste Parijs - Roubaix voor vrouwen slechts 5 procent van de beloning kreeg van de winnaar een dag later bij de mannen.

Dit zorgde voor veel ophef en onbegrip, al is het niet altijd puur onwil van de organisatoren. Het verschil tussen de 1535 euro voor Lizzie Deignan ten opzichte van de 30.000 euro die Sonny Colbrelli opstreek, was echter wel erg groot. Ook de totale prijzenpot bij de mannen was veel beter gevuld dan de fooi die de vrouwen konden verdienen: 90.000 om 7.000 euro…

Het goede nieuws is dat er langzaam beweging in de zaak komt – zo wordt een minimumsalaris verplicht in het vrouwenpeloton – en bij de UCI Track Champions League wordt zelfs het ultiem goede voorbeeld gegeven door de beloning voor mannen en vrouwen precies gelijk te trekken. De opzet van beide toernooien is overigens ook precies hetzelfde.

500.000 euro in prijzenpot

De totale inhoud van de prijzenpot bedraagt 500.000 euro, waarbij voor mannen en vrouwen allebei 250.000 euro is gereserveerd. De UCI geeft hiermee het goede voorbeeld. Er doen in totaal 72 renners mee, 36 mannen en 36 vrouwen Namens Nederland zijn Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy Eefting, Shanne Braspennincx, Laurine van Riessen en Kirsten Wild van de partij. De winnaars van een specifiek evenement ontvangen 1000 euro, maar er valt vooral te verdienen door een goed klassement te rijden.

De eindwinnaar van iedere categorie verdient 25.000 euro, terwijl er ook voor de overige posities in de toptien een geldbeloning kan worden verworven. Iedere race telt, want iedere race weer kunnen er punten worden verdiend die van belang zijn voor de eindklassering en het bijbehorende financiële aspect.



Geslacht doet er dus niet meer toe, prestaties des te meer.

