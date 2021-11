UCI Track Champions League | Vergelijking tussen sprints Lavreysen en legendarische Hoy

Om toch een kleine indruk te krijgen van een rechtstreekse strijd tussen Lavreysen en Hoy – helaas dus slechts hypothetisch – zijn twee van de meest majestueuze sprints van beide heren naast elkaar gelegd. Met muziek onder de beelden is het helemaal af.

We zien zowel Lavreysen als Hoy jagen op zijn prooi en natuurlijk succes vieren. Van Lavreysen wordt zijn eerste winnende sprint getoond in de UCI Track Champions League, terwijl van Hoy één van zijn gouden olympische sprints is geselecteerd. De tegenstanders hebben één ding gemeen: er is geen houden aan.

Als het aan Lavreysen ligt, blijft het niet bij één enkele overwinning in de UCITCL. Hij verschijnt zaterdag met een duidelijk doel aan de start in Litouwen: winnen in de leiderstrui – sowieso op de sprint en liefst ook op de keirin – en zijn positie in het algemeen klassement verstevigen.

Zoals gezegd is zaterdag de tweede ronde van de UCI Track Champions League, in het Litouwse Panevezys. Eurosport zendt het avondje baanwielrennen uit vanaf 17:30 uur. Je kunt het evenement ook volledig reclamevrij streamen via discovery+ of het hier bekijken:

