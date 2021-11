Welke onderdelen komen aan bod?

De keirin is de massaspurt onder de sprintonderdelen. De twee snelste coureurs van de drie verschillende heats vormen de finale van zes renners. Met snelheden van boven de 70 kilometer per uur en strijd om iedere meter is de keirin een gegarandeerd spektakel.

Wanneer is de UCI Track Champions League?

UCI Track Champions League | Wat is de keirin? En waarom rijdt die motor daar?

Vijf rondes verdeeld over vier landen. Twee uur baanwielrennen van het allerhoogste niveau.

Eerste ronde: Mallorca, Spanje - Zaterdag 6 November

Mallorca, Spanje - Zaterdag 6 November Tweede ronde: Panevezys, Litouwen - Zaterdag 27 November

Panevezys, Litouwen - Zaterdag 27 November Derde ronde: Londen, Engeland - Vrijdag 3 December

Londen, Engeland - Vrijdag 3 December Vierde ronde: Londen, Engeland - Zaterdag 4 December

Londen, Engeland - Zaterdag 4 December Vijfde ronde: Tel Aviv, Israel - Zaterdag 11 December

Waar kan ik de UCI Track Champions League kijken?

Mis geen moment live via de Eurosport app, eurosport.nl of discovery+.

