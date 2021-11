De scratch lijkt het meest op het wegwielrennen. Een peloton met renners wordt losgelaten op het velodrome en de eerste renner over de streep na een van tevoren bepaald aantal rondes is de winnaar. De scratch tijdens de UCI Track Champions League is alleen spectaculairder dan ooit. Korter, sneller en tactischer dan ooit. Meer weten over de Track Champions League? Klik dan hier.