Wat is de UCI Track Champions League?

De UCI Track Champions League is een gloednieuwe serie van wedstrijden waarin ’s werelds beste renners tegen elkaar strijden in het velodrome. . Vier onderdelen, twee uur bomvol actie. Hetzelfde prijzengeld voor de mannen en de vrouwen. Wil je alles weten over de UCI Track Champions League? Lees dan verder.

Waar kan ik de UCI Track Champions League kijken?

Mis geen moment live via de Eurosport app, eurosport.nl of discovery+.

Wanneer is de UCI Track Champions League?

Vijf rondes verdeeld over vier landen. Twee uur baanwielrennen van het allerhoogste niveau.

Eerste ronde: Mallorca, Spain – Saturday 6 November

Mallorca, Spain – Saturday 6 November Tweede ronde: Panevezys, Lithuania – Saturday 27 November

Panevezys, Lithuania – Saturday 27 November Derde ronde: : London, UK – Friday 3 December

London, UK – Friday 3 December Vierde ronde: London, UK – Saturday 4 December

London, UK – Saturday 4 December Vijfde ronde: Tel Aviv, Israel – Saturday 11 December

DUS, HOE WERKT HET?

Het evenement is voor zowel de mannen als de vrouwen identiek opgebouwd. Het prijzengeld is gelijk voor de mannen en de vrouwen. Er is een Sprint en een Endurance kampioenschap. Elke discipline ziet 18 renners strijden voor iedere meter.

SPRINT KAMPIOENSCHAP

Het Sprint kampioenschap is verdeeld in twee onderdelen: de keirin en de sprint.

Keirin: De twee snelste coureurs van de drie verschillende heats vormen de finale van zes renners

De twee snelste coureurs van de drie verschillende heats vormen de finale van zes renners Sprint: Heats van drie coureurs worden tegen elkaar uitgespeeld tot er een finale van twee overblijft.

ENDURANCE KAMPIOENSCHAP

Net zoals bij het Sprint kampioenschap maken de twee spectaculairste onderdelen het Endurance kampioenschap uit. De scratch en de afvalkoers. Alle 18 deelnemers tegelijkertijd op de baan.

Scratch race: Een kortere en snellere variant dan waar we tot nu toe mee bekend zijn.

Een kortere en snellere variant dan waar we tot nu toe mee bekend zijn. Afvalkoers: Om de ronde valt er één renner af tot alleen de winnaar overblijft.

WIE IS DE WINNAAR?

Iedere positie bij ieder onderdeel is punten waard. De punten worden per onderdeel bijgehouden durende het seizoen. Na de laatste race in Tel Aviv op 11 december zijn er vier kampioenen (mannen sprint en endurance; vrouwen sprint en endurance). Tot de laatste wedstrijd is dus alles mogelijk. Ieder punt telt.

WIE DOEN ER MEE?

De deelnemers zijn geselecteerd op basis van hun resultaten van de Olympische Spelen van Tokyo 2020 en andere grote evenementen. Denk aan het Europees en wereldkampioenschap baanwielrennen. Ook wordt er rekening gehouden met het palmares van de coureurs en de algemene status binnen de sport. De volledige deelnemerslijst moet nog bekend gemaakt worden, maar enkele grote namen die al een ‘golden ticket’ hebben bemachtigd zijn:

MANNEN SPRINT

Harrie Lavreysen – Tweevoudig Olympisch kampioen, zesvoudig UCI Wereldkampioen en drievoudig Europees kampioen

Jeffrey Hoogland – Olympisch kampioen, viervoudig UCI wereldkampioen en achtvoudig Europees kampioen.

Nicholas Paul (Trinidad & Tobago) - Pan American Track Championship kampioen en vliegende 200m wereldrecordhouder

Vasilijus Lendel (Litouwen) – Europees bronzen medaillewinnaar en UCI World Cup winnaar.

Maximilian Levy (Duitsland) – Viervoudig UCI wereldkampioen, zesvoudig Europees kampioen en drievoudig olympische medaillewinnaar

Denis Dmitriev (Rusland) – Viervoudig Europees kampioen, voormalig UCI wereldkampioen en winnaar van olympisch brons.

WOMEN’S SPRINT

Shanne Braspennincx – Olympisch kampioen keirin Tokyo 2020

Emma Hinze (Duitsland) – Drievoudig wereldkampioen en winnaar van olympisch zilver.

Mathilde Gros (Frankrijk) – Bronzen medaillewinnaar UCI wereldkampioenschappen, tweevoudig Europees kampioen

Simona Krupeckaite (Litouwen) – Tweevoudig UCI wereldkampioen en drievoudig Europees kampioen

Kelsey Mitchell (Canada) – Olympisch kampioen sprint Tokyo 2020

Olena Starikova (Oekraïne) – Olympisch zilveren medaillewinnaar sprint Tokyo 2020

MANNEN ENDURANCE

wordt nog bekendgemaakt...

VROUWEN ENDURANCE

wordt nog bekendgemaakt..

Hou dit artikel in de gaten voor de bekendmaking van de Endurance deelnemers voor de seizoensopener in Mallorca.

WAT ZEGGEN DE LEGENDES VAN DE SPORT?

De fans krijgen alle details te zien: vermogen, hartslag en de data achter de prestaties.

Zesvoudig olympisch kampioen Chris Hoy: “De fans krijgen alle details te zien: vermogen, hartslag en de data achter de prestaties. En dat alles van ’s werelds beste wielrenners, week na week.”

“Normaal gesproken zijn de beste renners alleen te zien tijdens een wereldkampioenschap of de Olympische Spelen. Iedere vier jaar zie je ze dus vijf keer.”

“Nu krijgen wij ze dus ook te zien in deze geweldige serie wedstrijden. De renners nog in hun topvorm van het wereldkampioenschap. Dus ik denk dat het voor de fans een spektakel gaat worden.”

“Het wordt goed en simpel. Het zal zeer snel gaat, de wedstrijden zijn samengevoegd in een twee uur durend programma. Ik denk dat dat is wat de fans willen en wat de rijders ook willen.”

Drievoudig olympisch kampioen ploegenachtervolging Ed Clancy: “Ik ben zelf groot fan van motorsport en als je kijkt naar karts of een Formule raceauto, er zijn geen lichten, geen nummerbord en geen onnodigheden.”

“Het enige wat er aan de fiets zit zijn de noodzakelijke onderdelen. Niet ontwikkeld voor comfort of om stil en verfijnd te zijn. Snelheid is het enige dat telt.”

“Het is de ultieme combinatie van mens en machine met snelheid als enige doel. Strijdend in het velodrome.”

De UCI Track Champions League komt er aan. Mis geen moment met de Eurosport app, op eurosport.nl en discovery+. De eerste manche is op 6 november op de wielerbaan van Mallorca.

