Voor Wild was de Champions League in Litouwen een beduidend minder groot succes. De negenvoudig wereldkampioene schoot bij de afvalkoers, zonder hier zelf schuldig aan te zijn, uit haar klikkers en viel daardoor als eerste af, terwijl ze dit onderdeel juist één van haar favorieten is.

Wild was niet te spreken over het optreden van de jury. Volgens haar is het gebruikelijk dat je vijf rondes de tijd krijgt om je schoenen weer in te klikken. Dit keer was dat echter niet het geval, waardoor Wild een flinke duikeling maakt in het klassement.

Geen discussie

Wild: ‘’Ik had gedacht vijf rondes te krijgen, maar de jury zei meteen ‘’No discussion, you’re out. Ze hadden gewoon even vijf rondjes kunnen doorfietsen. Ik begreep later dat ze in tijdnood zaten en dat ze al een beetje achterliepen op het programma. Dat zal zeker niet in mijn voordeel hebben gewerkt.’’

Dit weekend heeft Wild de kans om revanche te nemen als de Champions League neerstrijkt in Londen. Alle onderdelen zijn live te zien op Eurosport of stream het baanwielrennen live en reclamevrij via discovery+.

