Het pad dat Larrarte bewandelt, is niet helemaal nieuw. Niemand minder dan Remco Evenepoel speelde op jonge leeftijd bij PSV en Anderlecht en was zelfs aanvoerder van het Belgisch jeugdelftal.

Toen de huidige renner van Deceuninck-Quick Step zeventien jaar was, maakte hij de overstap naar het wielrennen. Helemaal nieuw in deze wereld was hij niet, omdat zijn vader Patrick ook als renner actief was op het hoogste niveau.

Geen enkele connectie

De keuze van Larrarte is misschien wel opmerkelijker. Ze maakte namelijk de switch naar een sport waarmee ze geen enkele connectie heeft. “Ik vond het altijd leuk om te fietsen toen ik klein was, maar ik heb er nooit aan gedacht om wielrenster te worden”, vertelt ze.

“Mijn vader fietste vroeger wel eens voor zijn plezier, maar ik kom niet uit een wielerfamilie zoals vele andere rensters. Ik ben voor de lol begonnen met fietsen op zondag en heb mij daarna aangesloten bij een club in mijn stad.”

Larrarte bleek talent te hebben en boekte al snel succes. Zo won ze in 2019, toen ze pas twee jaar op de fiets zat, de Euskadi-jeugdtijdrit in het Baskenland. Dit jaar vestigt ze haar naam op de baan. Zo werd ze vijfde tijdens de afvalrace op het Europees kampioenschap en eindigde ze als negende op hetzelfde onderdeel bij het WK.

Larrarte verdiende hiermee een plek in de Spaanse ploeg voor de UCI Track Champions League. “Ik mis misschien de ervaring die andere rensters van mijn leeftijd wel hebben, maar ik geniet hiervan als een kind.”

