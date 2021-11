Nadat het veldrijden uitgebreid besproken is, schuift tweevoudig olympisch kampioen Harrie Lavreysen aan bij de heren. Lavreysen reed dit weekend in Panevėžys de tweede editie van de UCI Track Champions League en is enthousiast over het nieuwe concept. “Ik vind het leuk, want het is echt iets nieuws. Het zijn alleen maar finales en finales rijden is toch het leukste.”

Volgens Lavreysen is de naam Champions League niet onterecht voor het toernooi. “Makkelijke ritten zitten er niet bij in de Champions League. Bij de sprint doet de hele wereldtop mee, dus het is echt het hoogste niveau. Het is superzwaar en het gaat superhard.”

Londen calling

Verder kijkt Lavreysen vooruit naar de derde editie, die dit weekend in Londen verreden wordt en onthult hij zijn plannen voor volgend jaar. Lavreysen vertelt hoe hij omgaat met de druk, de constante hoge verwachtingen rondom zijn persoon en zijn overvolle programma.

Ten slotte speculeren de heren erop los. Wie moet de nieuwe bondscoach van de baanploeg moet worden nu is Hugo Haak afgezwaaid? Maakt baanwielrengrootheid grootheid Jason Kenny een comeback? En hoe zit het met de kansen van Lavreysen om tot Sportman van het Jaar gekroond te worden?

