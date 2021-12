Nicholas Paul verraste in 2019 de wielerwereld met een wereldrecord op de 200 meter vliegende ronde. Op de baan in het Boliviaanse Cochabamba, weliswaar 2558 meter boven zeeniveau, brak de toen nog twintigjarige Trinidadiaan het bijna zes jaar oude wereldrecord van de Fransman François Pervis.

Op de Olympische Spelen van Tokyo 2020 liet Paul zien dat hij tot de absolute wereldtop behoort. Met een vierde plek in de sprintkwalificatie, zijn geliefde 200 meter met vliegende start, nestelde hij zich tussen de grote namen. Paul overleefde uiteindelijk de kwartfinales niet en eindigde op een respectabele zesde plek. Nadat de 23-jarige renner vierde was geworden op de keirin en zelfs een zilveren medaille haalde op de kilometer tijdrit op het WK in Roubaix werd hij ook uitgenodigd voor de UCI Track Champions League.

Ad

Paul belandde op een bijzondere manier op de fiets. Voor het herstel van een enkelblessure die hij opliep met voetballen moest hij fietsen. Toen is hij ‘verliefd’ geworden op de sport. “Ik houd van de snelheid en de vlinders in mijn buik die ik voel voor de start, hierdoor ben ik verliefd geworden.”

UCI Track Champions League UCITCL | “Ik laat zien dat geen berg te hoog is” - Nicholas Paul over impact van zijn succes in Trin EEN UUR GELEDEN

Duel met Lavreysen

Ook is wielrennen in Trinidad & Tobago geen gebruikelijke sport. “Mensen stappen wel op de fiets, bijvoorbeeld BMX, maar ook wel op de weg. Iedereen houdt van fietsen, maar niet op een professionele manier.” Of zijn successen impact hebben in het land vindt Paul nog te vroeg om te zeggen. “Ik laat in ieder geval zien dat geen berg te hoog is, wat je ook doet.”

In het baanwielrennen, waar ook het mentale aspect een grote rol speelt, kan de renner gebruik maken van zijn verbeterde reputatie. “Voordat je de baan opkomt en je naam wordt omgeroepen, kun je zien hoe de anderen reageren”, legt hij uit. “Ik moet ze laten weten dat ik de snelste ben.”

Volgens Paul is de UCI Track Champions League een geweldige manier om meer mensen kennis te laten maken met de sport. Vooral over de extra informatie die in beeld gebracht wordt zoals snelheid, hartslag en vermogen is hij te spreken. “Zo weten de mensen dat het niet zomaar een sport is.”

Waar kijk je?

In de UCI Track Champions League staat Paul na een tweede plek in Panevėžys op de sprint op een vierde plek in het sprinterskampioenschap. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 december vinden in Londen de derde en vierde manche van het kampioenschap plaats.

De UCI Track Champions League is te bekijken op Eurosport en discovery+

UCI Track Champions League UCITCL Panevėžys | Van schouderduw tot supersprint - alle hoogtepunten uit Litouwen! GISTEREN OM 10:37