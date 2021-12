Als gevolg van het besluit van de Israëlische overheid om de grenzen te sluiten voor alle niet-Israëliërs en nu ook veel andere landen extra maatregelen nemen vanwege de gevaren van coronamutant omikron kan de Sylvan Adams National Velodrome niet langer zijn rol van gastheer vervullen.

Direct gevolg hiervan is dat de grote finale van het eerste seizoen UCI Track Champions League dit weekend plaatsvindt in Londen, waar vrijdag en zaterdag de twee resterende manches worden verreden.

Grote finale

De baanwielrenners komen beide avonden in actie in een uitverkocht Lee Valley VeloPark en het kan niet anders of ze zorgen voor een waanzinnige finale, met welverdiend applaus van de duizenden aanwezige supporters om het feest compleet te maken.

De puntentelling, het algemeen klassement en de prijzenpot van 500.000 euro ondergaan geen veranderingen.

